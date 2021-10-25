Водій позашляховика знищив авто, втік і звинуватив у всьому дружину: подробиці і фото
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Розбитий позашляховик залишився чекати власника на клумбі
У центрі Києва сталася дуже дивна ДТП за участю позашляховика. Автомобіль протаранив відбійник і вилетів на газон, після чого і водій, і всі пасажири покинули місце аварії.
Як повідомляє Telegram-канал "Киев Сейчас", інцидент стався на проспекті Перемоги у ніч на понеділок, 25 жовтня.
Іномарка Infinity на досить великій швидкості знесла частину відбійника, через що автомобіль з лівої смуги викинуло вправо на клумбу. Після інциденту всі присутні в автомобілі пересіли в іншу машину і покинули місце аварії.
Коли правоохоронці виявили розбитий автомобіль, вони зв’язалися з власником. Чоловік відреагував на "знахідку" дуже спокійно, заявивши, що за кермом була його дружина і після ДТП вона викликала швидку і поїхала в лікарню.
При цьому відомо, що медики з проспекту Перемоги через аварію нікого не госпіталізували.
Судячи з кадрів, удар був досить сильним, а у автомобіля після аварії практично повністю знищена передня частина кузова, а також істотно пошкоджена задня частина машини.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що під Запоріжжям підлітки на смерть розбилися на "Таврії", яка злетіла в кювет.
Також ми писали, що у Київській області сталася смертельна аварія за участю двох іномарок, постраждали діти.
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