Водій позашляховика знищив авто, втік і звинуватив у всьому дружину: подробиці і фото

Розбитий позашляховик залишився чекати власника на клумбі

У центрі Києва сталася дуже дивна ДТП за участю позашляховика. Автомобіль протаранив відбійник і вилетів на газон, після чого і водій, і всі пасажири покинули місце аварії.

Як повідомляє Telegram-канал "Киев Сейчас", інцидент стався на проспекті Перемоги у ніч на понеділок, 25 жовтня.

Іномарка Infinity на досить великій швидкості знесла частину відбійника, через що автомобіль з лівої смуги викинуло вправо на клумбу. Після інциденту всі присутні в автомобілі пересіли в іншу машину і покинули місце аварії.

Коли правоохоронці виявили розбитий автомобіль, вони зв’язалися з власником. Чоловік відреагував на "знахідку" дуже спокійно, заявивши, що за кермом була його дружина і після ДТП вона викликала швидку і поїхала в лікарню.

При цьому відомо, що медики з проспекту Перемоги через аварію нікого не госпіталізували.

Судячи з кадрів, удар був досить сильним, а у автомобіля після аварії практично повністю знищена передня частина кузова, а також істотно пошкоджена задня частина машини.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під Запоріжжям підлітки на смерть розбилися на "Таврії", яка злетіла в кювет.

Також ми писали, що у Київській області сталася смертельна аварія за участю двох іномарок, постраждали діти.