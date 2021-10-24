Чергова смертельна ДТП з підлітками, цього разу під Запоріжжям (фото)
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Машина врізалася у стовп ліній електропередач
Нинішні вихідні видалися особливо "багатими" на дорожньо-транспортні пригоди за участю дітей. Одна із аварій сталася пізно ввечері 23 жовтня за Запоріжжям.
Подробиці інциденту повідомляють у прес-службі місцевого відділення ДСНС.
Автомобіль ЗАЗ-1102, на якому каталася місцева молодь, вилетів в кювет, рухаючись по дорозі між селами Вільне і Новотавричеське, що в Запорізькому районі. Всього в білій "Таврії" знаходилося п’ять осіб.
На жаль, від поранень, отриманих при зіткненні зі стовпом ліній електропередач, на місці померли і 24-річний водій, і одна із його пасажирок. Їй, до речі, лише виповнилося 16 років.
Ще троє травмованих учасників ДТП — 14- і 15-річні дівчата, а також 18-річний хлопець — змогли вибратися з авто. З каліцтвами різної тяжкості вони були доставлені в міську лікарню Запоріжжя.
Прибулим же на виклик рятувальникам довелося працювати у досить небезпечних умовах — стовп, у який врізався автомобіль, перебував під напругою через звисаючі з нього лінії електропередач. Втім після відключення проводів від електромережі, співробітники ДСНС оперативно спрацювали: остаточно відключили мотор машини і витягли тіла загиблих пасажирів.
Причина аварії поки невідома, її встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що ще одна ДТП із підлітками сталося в ніч з суботи на неділю в Херсонській області. Компанія молоді на позашляховику влетіла в дерево при дорозі.
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