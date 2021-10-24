Очередное смертельное ДТП с подростками, на этот раз под Запорожьем (фото)

Машина врезалась в столб линий электропередач

Нынешние выходные выдались особо "богатыми" на дорожно-транспортные происшествия с участием детей. Одна из аварий произошла поздним вечером 23 октября под Запорожьем.

Подробности инцидента сообщают в пресс-службе местного отделения ГСЧС.

Автомобиль ЗАЗ-1102, на котором каталась местная молодежь, вылетел в кювет, двигаясь по дороге между селами Вильне и Новотаврическое, что в Запорожском районе. Всего в белой "Таврии" находилось пять человек.

Спасателям пришлось изловчиться, чтобы достать тела из авто

К сожалению, от ранений, полученных при столкновении со столбом линий электропередач, на месте скончались и 24-летний водитель, и одна из его пассажирок. Ей, к слову, лишь исполнилось 16 лет.

Еще трое травмированных ребят — 14- и 15-летние девушки, а также 18-летний парень — смогли выбраться из авто. С увечьями различной тяжести они были доставлены в городскую больницу Запорожья.

Прибывшим же на вызов спасателям пришлось работать в весьма опасных условиях — столб, в который врезался автомобиль, находился под напряжением из-за свисающих с него линий электропередач. Впрочем после отключения проводов от электросети, сотрудники ГСЧС оперативно сработали: окончательно отключили мотор машины и извлекли тела погибших пассажиров.

Причина аварии пока неизвестна, её устанавливают правоохранители.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что еще одно ДТП с подростками произошло в ночь с субботы на воскресенье в Херсонской области. Компания ребят на внедорожнике влетела в дерево при дороге.