"Будем здесь жить": перевозчики протестуют под Кабмином из-за новых правил пассажирских перевозок (эксклюзивные фото)

Участники акции заявили, что если власти к ним не прислушаются, они развернут палатки под Кабмином.

Введение новых правил пассажирских перевозок возмутило не только пассажиров, но и перевозчиков, совершающих рейсы межобластного сообщения. Именно поэтому представители компаний вышли на протест под стены Кабмина.

Об этом в среду, 27 октября, сообщает корреспондент "Телеграфа" с места событий.

Перевозчики отмечают, что в автобусах крайне сложно контролировать подлинность COVID-сертификатов, особенно бумажных, у которых нет QR-кода, а при рейдах полиции, которые ищут "ковид"-зайцев, именно водителям и фирмам грозят огромные штрафы.

"Руки опускаются. Если нам никто не пойдет навстречу, мы просто будем разбивать здесь палатки и будем здесь жить. Пусть тогда вся страна видит и с каждым днем нас будет все больше", — заявили митингующие.

Кроме того, перевозчиков возмущает требование обязательной вакцинации водителей. По их словам, никто в Европе такого не требует, а в Украине это превращается во что-то непонятное.

"Мы не политики, мы транспортники. Дайте нам работу транспортной отрасли такую, которая будет целесообразна и государству, и нам, и пассажирам. Нам стыдно в глаза пассажирам смотреть, к чему все это идет. И мы же не прочь помогать", — говорят. участники акции протеста.

Кроме того, митингующие указывают, что смена лиц во власти ничего им не дает и по-прежнему перевозчиков никто не слышит.

"Мы годами остаемся. Здесь перевозчики, которые 12-15-20-25 лет ездят. Здесь люди, всю жизнь занимающиеся этими перевозками. Они уже увидели десятки лиц. Смысла от смены лиц и фамилий ни одного", — добавляют представители перевозчиков.

Фото, видео: Ян Доброносов, "Телеграф"

Следует отметить, что по новым правилам перевозок, которые начали действовать с 21 октября, обязательными для межобластных перевозок стали следующие документы:

сертификат вакцинации, в котором есть данные о получении хотя бы одной дозы вакцины для регионов с "желтой зоной";

украинский или международный сертификат вакцинации с данными о завершении курса вакцинации для "оранжевой" или "красной" зон;

отрицательный ПЦР или экспресс-тест на COVID-19;

свидетельство о перенесенной болезни.

Правила распространялись на все регулярные и нерегулярные перевозки межобластного сообщения.

Как сообщал "Телеграф", после огромной волны возмущений со стороны перевозчиков, Кабмин таки пошел навстречу и внес изменения в правила. Ответственность в случае отсутствия COVID-документов при пользовании автобусами была перекрадена на пассажиров, однако водителей обязали информировать о необходимом перечне документов.