Укр

"Будем здесь жить": перевозчики протестуют под Кабмином из-за новых правил пассажирских перевозок (эксклюзивные фото)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
226
Перевозчики вышли на акцию протеста под Кабмином Новость обновлена 27 октября 2021, 12:14
Перевозчики вышли на акцию протеста под Кабмином

Участники акции заявили, что если власти к ним не прислушаются, они развернут палатки под Кабмином.

Введение новых правил пассажирских перевозок возмутило не только пассажиров, но и перевозчиков, совершающих рейсы межобластного сообщения. Именно поэтому представители компаний вышли на протест под стены Кабмина.

Об этом в среду, 27 октября, сообщает корреспондент "Телеграфа" с места событий.

Перевозчики отмечают, что в автобусах крайне сложно контролировать подлинность COVID-сертификатов, особенно бумажных, у которых нет QR-кода, а при рейдах полиции, которые ищут "ковид"-зайцев, именно водителям и фирмам грозят огромные штрафы.

"Руки опускаются. Если нам никто не пойдет навстречу, мы просто будем разбивать здесь палатки и будем здесь жить. Пусть тогда вся страна видит и с каждым днем нас будет все больше", — заявили митингующие.

Кроме того, перевозчиков возмущает требование обязательной вакцинации водителей. По их словам, никто в Европе такого не требует, а в Украине это превращается во что-то непонятное.

"Мы не политики, мы транспортники. Дайте нам работу транспортной отрасли такую, которая будет целесообразна и государству, и нам, и пассажирам. Нам стыдно в глаза пассажирам смотреть, к чему все это идет. И мы же не прочь помогать", — говорят. участники акции протеста.

Кроме того, митингующие указывают, что смена лиц во власти ничего им не дает и по-прежнему перевозчиков никто не слышит.

"Мы годами остаемся. Здесь перевозчики, которые 12-15-20-25 лет ездят. Здесь люди, всю жизнь занимающиеся этими перевозками. Они уже увидели десятки лиц. Смысла от смены лиц и фамилий ни одного", — добавляют представители перевозчиков.

Фото, видео: Ян Доброносов, "Телеграф"

Следует отметить, что по новым правилам перевозок, которые начали действовать с 21 октября, обязательными для межобластных перевозок стали следующие документы:

  • сертификат вакцинации, в котором есть данные о получении хотя бы одной дозы вакцины для регионов с "желтой зоной";
  • украинский или международный сертификат вакцинации с данными о завершении курса вакцинации для "оранжевой" или "красной" зон;
  • отрицательный ПЦР или экспресс-тест на COVID-19;
  • свидетельство о перенесенной болезни.

Правила распространялись на все регулярные и нерегулярные перевозки межобластного сообщения.

Как сообщал "Телеграф", после огромной волны возмущений со стороны перевозчиков, Кабмин таки пошел навстречу и внес изменения в правила. Ответственность в случае отсутствия COVID-документов при пользовании автобусами была перекрадена на пассажиров, однако водителей обязали информировать о необходимом перечне документов.

Теги:
#Протест #Кабмин #Автобус #Перевозчики #Київ
Удар был огромной силы, и второй водитель погиб на месте
Харьков
Смертельная авария с мажором в Харькове: главное в пяти абзацах
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Удар был огромной силы, и второй водитель погиб на месте
Смертельная авария с мажором в Харькове: главное в пяти абзацах
Дата публикации
Категория
Обладательница звания "Мисс Украина 2021" Александра Яремчук
Мисс Украина Александра Яремчук: "Я считаю себя красивой, но, как и у всех девушек, есть свои тараканы в голове"
Дата публикации
Категория
Самолет Qatar Airways
"Вычеркиваем": популярная авиакомпания оскандалилась полетами в Украину через Россию
Дата публикации
Категория
Коронавирус в Украине.
В "красной зоне" - больше половины Украины: список областей
Дата публикации
Категория
В Украине все сложнее уехать куда-либо без "ковидных" документов
Можно ли ездить по Украине без вакцинации? Ответы на все вопросы