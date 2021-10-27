"Будем тут жити": перевізники протестують під Кабміном через нові правила пасажирських перевезень (ексклюзивні фото)

Учасники акції заявили, що якщо влада до них не прислухається, вони розгорнуть намети під Кабміном

Введення нових правил пасажирських перевезень обурило не лише пасажирів, але й перевізників, які здійснюють рейси міжобласного сполучення. Саме тому представники компаній вийшли на протест під стіни Кабміну.

Про це у середу, 27 жовтня, повідомляє кореспондент "Телеграфа" з місця подій.

Перевізники зазначають, що у автобусах вкрай складно контролювати справжність COVID-сертифікатів, особливо паперових, які не мають QR-коду, а при рейдах поліції, які шукають "ковід"-зайців, саме водіям та фірмам загрожують величезні штрафи.

"Руки опускаються. Якщо нам ніхто не піде назустріч, ми просто будемо розбивати тут намети і будемо тут жити. Хай тоді вся країна бачить і з кожним днем нас буде все більше", — заявили мітингувальники.

Крім того, перевізників обурює вимога обов’язкової вакцинації водіїв. За їх словами, ніхто у Європі такого не вимагає, а в Україні це перетворюється у щось незрозуміле.

"Ми не політики, ми транспортники. Дайте нам роботу транспортної галузі таку, яка буде доцільна і державі, і нам, і пасажирам. Нам соромно у очі пасажирам дивитися, до чого це все йде. І ми ж не проти допомагати", — кажуть учасники акції протесту.

Крім того, мітингувальники вказують, що зміна облич у владі нічого їм не дає і, як і раніше, перевізників ніхто не чує.

"Ми роками залишаємося. Тут перевізники, які 12-15-20-25 років їздять. Тут люди, які все життя займаються цими перевезеннями. Вони вже побачили десятки облич. Сенсу від зміни облич і прізвищ жодного", — додають представники перевізників.

Фото, відео: Ян Доброносов, "Телеграф"

Варто зазначити, що за новими правилами перевезень, які почали діяти з 21 жовтня, обов’язковими для міжобласних перевезень стали такі документи:

сертифікат вакцинації, в якому є дані про отримання хоча б однієї дози вакцини для регіонів з "жовтою зоною";

український або міжнародний сертифікат вакцинації, з даними про завершення курсу вакцинації для "помаранчевої" або "червоної" зон;

негативний ПЛР або експрес-тест на COVID-19;

свідоцтво про перенесену хворобу.

Правила поширювали на всі регулярні і нерегулярні перевезення міжобласного сполучення.

Як повідомляв "Телеграф", після величезної хвилі обурень з боку перевізників, Кабмін таки пішов назустріч і вніс зміни до правил. Відповідальність у випадку відсутності COVID-документів при користуванні автобусами перекрали на пасажирів, однак водіїв зобов’язали інформувати про необхідних перелік документів.