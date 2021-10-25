Штрафувати будуть пасажирів: в Україні переглянули обмеження на поїздки між регіонами

Нові правки стосуються тільки автомобільних перевезень.

Кабмін України вніс зміни до постанови про обмеження пасажирських перевезень з метою недопущення поширення епідемії коронавірусу.

Про це інформує МОЗ.

Тепер відповідальність за поїздки між областями на автомобільному транспорті без "ковідних" документів буде покладатися не на перевізника, а на пасажирів.

Ця норма стосується регулярних та нерегулярних перевезень автомобільним транспортом, який виконує міжрегіональні або міжнародні рейси.

Виняток становить перевезення легковими автомобілями, в разі, якщо людей в салоні не більше п’яти. Більша їх кількість допускається у випадках, якщо всі вони є членами однієї сім’ї. До того ж норма не поширюється на неповнолітніх.

Перевізник все ще зобов’язаний сповістити людей про необхідність мати при собі один з наступних документів:

сертифікат вакцинації (паперовий або згенерований в додатку "Дія");

негативний результат тестування на COVID-19;

іноземний сертифікат вакцинації, про проходження імунізації засобом схваленим ВООЗ;

Що стосується залізничних перевезень, то там, як і раніше, відповідальність за наявність цих довідок у пасажирів залишається на перевізнику.

У МОЗ також нагадали, що відсутність подібних документів у пасажирів тягне за собою адміністративну відповідальність і штраф в розмірі від 17 до 34 тисяч гривень.

Як повідомлялося раніше, Запорізька область у введенні обмежень пішла ще далі та заборонила подорожувати без вищевказаних документів не тільки за межі регіону, а й між містами всередині області.