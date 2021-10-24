Перша українська область вводить заборону на поїздки в межах регіону для невакцинованих
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Нові обмеження почнуть діяти вже в понеділок, 25 жовтня.
У Запорізькій області ситуація зі стрімким поширенням коронавірусу спонукала представників влади до рішучих дій і негайному введенню нових обмежень. Раніше в Україні були введені заборони на подорожі між регіонами без наявності документів, що підтверджують факт отримання щеплень проти COVID-19 або перенесеної хвороби, проте в Запорізькій ОДА пішли ще далі.
Про це інформує пресслужба облдержадміністрації.
Відзначається, що після засідання обласної комісії з ТЕБ та НС було прийнято обмежити також поїздки на маршрутках і поїздах, які курсують в межах області — між містами та в передмістя.
З 25 жовтня в них перестануть пускати без одного з уже всім відомих документів:
- негативний тест на COVID-19, зроблений не більше ніж за 72 години до поїздки;
- сертифікат вакцинації, який свідчить про отримання однієї ("жовтий") або двох доз ("зелений") схваленої ВООЗ вакцини проти коронавірусу;
- свідоцтво про перенесену хворобу;
Вимоги не будуть поширюватися на пасажирів, яким ще не виповнилося 18 років.
Крім того, наголошується, що місцевій владі було поставлено завдання забезпечити вакцинацію 100% водіїв на регулярних і нерегулярних маршрутах.
Нагадаємо, в Запорізькій області 21 жовтня було поставлено рекорд за новими випадками COVID-19, тоді там було зафіксовано тисячі триста дев’яносто один інфікований.
Як повідомлялося раніше, лікар Борис Бриль спрогнозував, що зростання числа нових випадків інфікування коронавірусів буде спостерігатися протягом наступних двох-чотирьох тижнів.
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