Перша українська область вводить заборону на поїздки в межах регіону для невакцинованих

Нові обмеження почнуть діяти вже в понеділок, 25 жовтня.

У Запорізькій області ситуація зі стрімким поширенням коронавірусу спонукала представників влади до рішучих дій і негайному введенню нових обмежень. Раніше в Україні були введені заборони на подорожі між регіонами без наявності документів, що підтверджують факт отримання щеплень проти COVID-19 або перенесеної хвороби, проте в Запорізькій ОДА пішли ще далі.

Про це інформує пресслужба облдержадміністрації.

Відзначається, що після засідання обласної комісії з ТЕБ та НС було прийнято обмежити також поїздки на маршрутках і поїздах, які курсують в межах області — між містами та в передмістя.

З 25 жовтня в них перестануть пускати без одного з уже всім відомих документів:

негативний тест на COVID-19, зроблений не більше ніж за 72 години до поїздки;

сертифікат вакцинації, який свідчить про отримання однієї ("жовтий") або двох доз ("зелений") схваленої ВООЗ вакцини проти коронавірусу;

свідоцтво про перенесену хворобу;

Вимоги не будуть поширюватися на пасажирів, яким ще не виповнилося 18 років.

Крім того, наголошується, що місцевій владі було поставлено завдання забезпечити вакцинацію 100% водіїв на регулярних і нерегулярних маршрутах.

Нагадаємо, в Запорізькій області 21 жовтня було поставлено рекорд за новими випадками COVID-19, тоді там було зафіксовано тисячі триста дев’яносто один інфікований.

Як повідомлялося раніше, лікар Борис Бриль спрогнозував, що зростання числа нових випадків інфікування коронавірусів буде спостерігатися протягом наступних двох-чотирьох тижнів.