Первая украинская область вводит запрет на поездки в пределах региона для невакцинированных

Новые ограничения начнут действовать уже в понедельник, 25 октября.

В Запорожской области ситуация со стремительным распространением коронавируса побудила представителей власти к решительным действиям и срочному введению новых ограничений. Ранее в Украине были введены запреты на путешествия между регионами без наличия документов, подтверждающих факт получения прививок против COVID-19 или перенесенной болезни, однако в Запорожской ОГА пошли еще дальше.

Об этом информирует пресс-служба облгосадминистрации.

Отмечается, что после заседания областной комиссии по ТЭБ и ЧС было принято ограничить также поездки на маршрутках и поездах, которые курсируют в пределах области — между городами и в пригород.

С 25 октября в них перестанут пускать без одного из уже всем известных документов:

негативный тест на COVID-19, сделанный не более чем за 72 часа до поездки;

сертификат вакцинации, свидетельствующий о получении одной ("желтый") или двух доз ("зеленый") одобренной ВОЗ вакцины против коронавируса;

свидетельство о перенесенной болезни;

Требования не будут распространяться на пассажиров, которым еще не исполнилось 18 лет.

Кроме того, отмечается, что местным властям было поставлено задание обеспечить вакцинацию 100% водителей на регулярных и нерегулярных маршрутах.

Напомним, в Запорожской области 21 октября был поставлен рекорд по новым случаям COVID-19, тогда там было зафиксирован 1391 инфицированный.

Как сообщалось ранее, врач Борис Брыль спрогнозировал, что рост числа новых случаев инфицирования коронавирусом будет наблюдаться в течение следующих двух-четырех недель.