Показатели вырастут еще больше: врач предсказал, когда спадет волна COVID-19 в Украине
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Показатели начнут спадать только в ноябре.
В Украине еще несколько недель будут фиксировать высокие показатели по заболеваемости коронавирусом.
Об этом рассказал врач Борис Брыль в эфире "Україна 24".
Он оценил время в 2-4 недели, это связано с тем, что первые симптомы заболевания появляются в среднем через 11 дней после инфицирования.
Брыль также отметил, что вакцинация это единственный из доступных способов сдержать пандемию.
За последние дни Украина побила несколько антирекордов по коронавирусу — кроме большого количества новых случаев заражения, фиксируется также наибольшее количество летальных случаев.
Такой рост заболеваемости вызвал ажиотаж вокруг вакцинации от COVID-19, за минувшие сутки был поставлен рекорд по прививкам. К центрам вакцинации в "красной зоне" выстраиваются очереди, ведь прививка не только снижает риск заболеть, но и дает определенные привилегии и позволяет путешествовать по Украине и за границу.
"Телеграф" также сообщал, что появилась новая мутация штамма Дельта, которая более заразная и имеет ряд характерных симптомов.
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