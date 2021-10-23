Укр

Показатели вырастут еще больше: врач предсказал, когда спадет волна COVID-19 в Украине

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Коронавирус. Новость обновлена 23 октября 2021, 09:35
Коронавирус.

Показатели начнут спадать только в ноябре.

В Украине еще несколько недель будут фиксировать высокие показатели по заболеваемости коронавирусом

Об этом рассказал врач Борис Брыль в эфире "Україна 24". 

Он оценил время в 2-4 недели, это связано с тем, что первые симптомы заболевания появляются в среднем через 11 дней после инфицирования. 

Брыль также отметил, что вакцинация это единственный из доступных способов сдержать пандемию. 

За последние дни Украина побила несколько антирекордов по коронавирусу — кроме большого количества новых случаев заражения, фиксируется также наибольшее количество летальных случаев

Такой рост заболеваемости вызвал ажиотаж вокруг вакцинации от COVID-19, за минувшие сутки был поставлен рекорд по прививкам. К центрам вакцинации в "красной зоне" выстраиваются очереди, ведь прививка не только снижает риск заболеть, но и дает определенные привилегии и позволяет путешествовать по Украине и за границу.

"Телеграф" также сообщал, что появилась новая мутация штамма Дельта, которая более заразная и имеет ряд характерных симптомов

Теги:
#Вакцинация #Коронавирус #Covid-19
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