Показатели вырастут еще больше: врач предсказал, когда спадет волна COVID-19 в Украине

Показатели начнут спадать только в ноябре.

В Украине еще несколько недель будут фиксировать высокие показатели по заболеваемости коронавирусом.

Об этом рассказал врач Борис Брыль в эфире "Україна 24".

Он оценил время в 2-4 недели, это связано с тем, что первые симптомы заболевания появляются в среднем через 11 дней после инфицирования.

Брыль также отметил, что вакцинация это единственный из доступных способов сдержать пандемию.

За последние дни Украина побила несколько антирекордов по коронавирусу — кроме большого количества новых случаев заражения, фиксируется также наибольшее количество летальных случаев.

Такой рост заболеваемости вызвал ажиотаж вокруг вакцинации от COVID-19, за минувшие сутки был поставлен рекорд по прививкам. К центрам вакцинации в "красной зоне" выстраиваются очереди, ведь прививка не только снижает риск заболеть, но и дает определенные привилегии и позволяет путешествовать по Украине и за границу.

"Телеграф" также сообщал, что появилась новая мутация штамма Дельта, которая более заразная и имеет ряд характерных симптомов.