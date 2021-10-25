Штрафовать будут пассажиров: в Украине пересмотрели ограничения на поездки между регионами

Новые правки касаются только автомобильных перевозок.

Кабмин Украины внес изменения в постановление об ограничении пассажирских перевозок с целью недопущения распространения эпидемии коронавируса.

Об этом информирует Минздрав.

Теперь ответственность за поездки между областями на автомобильном транспорте без "ковидных" документов будет возлагаться не на перевозчика, а на пассажиров.

Эта норма касается регулярных и нерегулярных перевозок автомобильным транспортом, выполняющим межрегиональные или международные рейсы.

Исключение составляет перевозка легковыми автомобилями, в случае, если людей в салоне не более пяти. Большее их количество допускается в случаях, если все они являются членами одной семьи. К тому же норма не распространяется на несовершеннолетних.

Перевозчик все еще обязан оповестить людей о необходимости иметь при себе один из следующих документов:

сертификат вакцинации (бумажный или сгенерированный в приложении "Дия");

негативный результат тестирования на COVID-19;

иностранный сертификат вакцинации, о прохождении иммунизации средством одобренным ВОЗ;

Что касается железнодорожных перевозок, то там, как и прежде, ответственность за наличие этих справок у пассажиров остается на перевозчике.

В Минздраве также напомнили, что отсутствие подобных документов у пассажиров влечет за собой административную ответственность и штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен.

Как сообщалось ранее, Запорожская область во введении ограничений пошла еще дальше и запретила путешествовать без вышеуказанных документов не только за пределы региона, но и между городами внутри области.