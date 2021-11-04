Укр

Пицца с огоньком: в Киеве за пару часов сгорело одно из популярных кафе (фото, видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Ночной пожар в пиццерии было видно издалека Новость обновлена 04 ноября 2021, 09:20
Ночной пожар в пиццерии было видно издалека

Чтобы добраться до очагов загорания, спасателям пришлось разбирать потолок

Ночь с 3 на 4 октября в Киеве запомнилась пожаром в одном из популярных среди жителей столицы заведений — пиццерии "Мамамия" на проспекте Победы.

Подробности инцидента сообщает пресс-служба ГСЧС Украины Украины в городе Киеве.

Место пожара
Место пожара

Известно, что сообщение о сильном задымлении спасатели получили незадолго до полуночи.

Дым от пожара было видно издалека
Дым от пожара было видно издалека

При прибытие на место представители пожарной службы смогли установить, что огонь лютовал на кухне заведения общепита, хотя и существовала вероятность его распространения на другие помещения.

Спасатели работали изо всех сил
Спасатели работали изо всех сил

Окончательно справиться с пожаром удалось ближе к трем часам ночи. На месте работало 18 спасателей, которые справлялись с четырьмя единицами техники.

Дыма было очень много
Дыма было очень много
Пострадала и крыша здания
Пострадала и крыша здания

К счастью, среди людей ни жертв, ни пострадавших не оказалось. А вот здание пиццерии пострадало очень сильно — кухня полностью выгорела, огонь ничего не оставил ни от холодильников, ни от другой техники. К тому же, для доступа к гашению пожара спасателям пришлось разобрать значительную часть потолка.

Огонь не оставил от привлекательности здания и следа
Огонь не оставил от привлекательности здания и следа

По какой причине загорелась "Мамамия", пока неизвестно. Правоохранители работают над выяснением всех деталей.

Напомним, что недавно впечатляющий пожар произошел и в Днепре. Тогда от огня сильно пострадало здание СТО, к ликвидации огня в котором было привлечено два десятка спасателей.

Также "Телеграф" рассказывал о сильном пожаре на территории оккупированного Донецка.

Теги:
#Киев #Пожар #Пиццерия #ГСЧС г. Киев
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