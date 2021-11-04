Пицца с огоньком: в Киеве за пару часов сгорело одно из популярных кафе (фото, видео)
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Чтобы добраться до очагов загорания, спасателям пришлось разбирать потолок
Ночь с 3 на 4 октября в Киеве запомнилась пожаром в одном из популярных среди жителей столицы заведений — пиццерии "Мамамия" на проспекте Победы.
Подробности инцидента сообщает пресс-служба ГСЧС Украины Украины в городе Киеве.
Известно, что сообщение о сильном задымлении спасатели получили незадолго до полуночи.
При прибытие на место представители пожарной службы смогли установить, что огонь лютовал на кухне заведения общепита, хотя и существовала вероятность его распространения на другие помещения.
Окончательно справиться с пожаром удалось ближе к трем часам ночи. На месте работало 18 спасателей, которые справлялись с четырьмя единицами техники.
К счастью, среди людей ни жертв, ни пострадавших не оказалось. А вот здание пиццерии пострадало очень сильно — кухня полностью выгорела, огонь ничего не оставил ни от холодильников, ни от другой техники. К тому же, для доступа к гашению пожара спасателям пришлось разобрать значительную часть потолка.
По какой причине загорелась "Мамамия", пока неизвестно. Правоохранители работают над выяснением всех деталей.
Напомним, что недавно впечатляющий пожар произошел и в Днепре. Тогда от огня сильно пострадало здание СТО, к ликвидации огня в котором было привлечено два десятка спасателей.
Также "Телеграф" рассказывал о сильном пожаре на территории оккупированного Донецка.
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