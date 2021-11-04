Піца з вогником: у Києві за пару годин згоріло одне з найпопулярніших кафе (фото, відео)

Щоб дістатися осередків загоряння, рятувальникам довелося розбирати стелю.

Ніч із 3 на 4 жовтня у Києві запам’яталася пожежею в одному із досить популярних серед мешканців столиці закладів — піцерії "Мамамія" на проспекті Перемоги.

Подробиці інциденту повідомляє прес-служба ДСНС України в місті Києві.

Місце пожежі

Відомо, що повідомлення про сильне задимлення рятувальники отримали незадовго до опівночі.

Дим від пожежі було видно здалеку

При прибуття на місце представники пожежної служби змогли встановити, що вогонь лютував на кухні закладу громадського харчування, хоч і існувала можливість його розповсюдження на інші приміщення.

Рятувальники працювали щосили

Остаточно впоратися з пожежею вдалося ближче до третьої години ночі. На місці працювало 18 рятувальників, які справлялися із чотирма одиницями техніки.

Диму було дуже багато

Постраждав і дах будівлі

На щастя, серед людей ні жертв, ні поранених не було. А ось будівля піцерії постраждала дуже сильно — кухня повністю вигоріла, вогонь нічого не залишив від холодильників, ні від іншої техніки. До того ж для доступу до гасіння пожежі рятувальникам довелося розібрати значну частину стелі.

Вогонь не залишив від привабливості будівлі жодного сліду

Чому зайнялася "Мамамія", поки невідомо. Правоохоронці працюють над з’ясуванням усіх деталей.

Нагадаємо, що нещодавно вражаюча пожежа сталася і в Дніпрі. Тоді від вогню сильно постраждала будівля СТО, до ліквідації вогню в якій було залучено два десятки рятувальників.

Також "Телеграф" розповідав про сильну пожежу на території окупованого Донецька.