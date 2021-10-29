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"Світле майбутнє горить": донеччани переполошилися через сильну пожежу (фото, відео)

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Густий дим у Київському районі Донецька було видно здалеку Новина оновлена 29 жовтня 2021, 16:47
Густий дим у Київському районі Донецька було видно здалеку

Люди турбувалися, не знаючи, що ж горить у Донецьку, і знімали дим із різних ракурсів

У п’ятницю, 29 жовтня, жителі Донецька, де нещодавно гриміли вибухи і горів склад боєприпасів бойовиків, переполошилися через стовп густого диму, що виднівся з різних куточків міста.

Про НП повідомили очевидці, які знімали пожежу з вікон та автомобілів, передають місцеві Телеграм-канали.

Хтось припустив, що пожежа сталася через неспокійну обстановку в окупованому місті. Проте все виявилося набагато простіше: у Київському районі на півночі міста спалахнуло поле із сухою травою. На щастя, обійшлося без постраждалих і стихію вже загасили.

А поки інтернет-користувачі гадали, що ж палає в Донецьку, один із місцевих жителів написав: "Світле майбутнє горить".

Нагадаємо, що на окупованій території Донецької області фіксується гострий спалах ковіду – люди помирають десятками у відділеннях лікарень. Відео з центральної міської лікарні №3 у Донецьку — не для людей зі слабкими нервами.

Тим часом окупанти готують площу та другий пам’ятник жорстокому вбивці Арсену Павлову — бойовику "Моторолі", який був ватажком батальйону російських найманців "Спарта" та вбивав українських військовослужбовців на Донбасі.

Теги:
#Донецьк #Пожежа #Поле #Переполох
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