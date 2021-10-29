"Светлое будущее горит": жители Донецка переполошились из-за сильного пожара (фото, видео)

Люди тревожились, не зная, что же горит в Донецке, и снимали дым с разных ракурсов

В пятницу, 29 октября, жители Донецка, где недавно гремели взрывы и горел склад боеприпасов боевиков, переполошились из-за столба густого дыма, виднеющегося из разных уголков города.

О ЧП сообщили очевидцы, которые снимали пожар из окон и автомобилей, передают местные Телеграмм-каналы.

Кто-то предположил, что пожар случился из-за неспокойной обстановки в оккупированном городе. Однако все оказалось куда проще: в Киевском районе на севере города загорелось поле с сухой травой. К счастью, обошлось без пострадавших, и стихию уже потушили.

А пока интернет-пользователи гадали, что же полыхает в Донецке, один из местных жителей написал: "Светлое будущее горит".

Напомним, что на оккупированной территории Донецкой области фиксируется острая вспышка ковида — люди умирают десятками в отделениях больниц. Видео из центральной городской больницы №3 в Донецке — не для слабонервных.

Тем временем оккупанты готовят площадь и второй памятник жестокому убийце Арсену Павлову — боевику "Мотороле", который был предводителем батальона российских наемников "Спарта" и убивал украинских военнослужащих на Донбассе.