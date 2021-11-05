В Киеве – масштабный сбой в работе общественного транспорта: водители вызывают полицию (карта)
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Общественный транспорт в столице двигается без соблюдения графика
Дороги в Киеве утром в пятницу, 5 ноября, покраснели от пробок. Движение в столице Украины местами почти заблокировано, а в работе общественного транспорта произошел масштабный сбой.
Об этом сообщила прессслужба "Киевпасстранса" в Telegram.
Отмечается, что скопление автомобилей привело к задержке в работе следующих маршрутов:
- автобусов № 21,73,100,101,114
- троллейбусов №29,30,31,47,50,50к
Больше всего усложнено движение на участке проспект Маяковского — бульвар Перова — проспект Шухевича на левом берегу столицы. На место вызвали сотрудников полиции.
Известно, что в столице ввели оперативное положение №4, предусматривающее движение транспорта без соблюдения расписания.
Судя по данным онлайн-карты пробок, движение затруднено также на улице Братиславской, Северном мосту. Кроме того, на правом берегу Киева стоит проспект Победы и Набережное шоссе.
Напомним, с 1 ноября пользоваться общественным транспортом Киева можно при наличии COVID-документов : паспорта вакцинации, ПЦР-теста или антиген теста на коронавирус.
Ранее "Телеграф" сообщал, что грозит украинцам без ковид-сертификатов в транспорте или ресторане.
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