В Киеве – масштабный сбой в работе общественного транспорта: водители вызывают полицию (карта)

Общественный транспорт в столице двигается без соблюдения графика

Дороги в Киеве утром в пятницу, 5 ноября, покраснели от пробок. Движение в столице Украины местами почти заблокировано, а в работе общественного транспорта произошел масштабный сбой.

Об этом сообщила прессслужба "Киевпасстранса" в Telegram.

Отмечается, что скопление автомобилей привело к задержке в работе следующих маршрутов:

автобусов № 21,73,100,101,114

троллейбусов №29,30,31,47,50,50к

Больше всего усложнено движение на участке проспект Маяковского — бульвар Перова — проспект Шухевича на левом берегу столицы. На место вызвали сотрудников полиции.

Известно, что в столице ввели оперативное положение №4, предусматривающее движение транспорта без соблюдения расписания.

Судя по данным онлайн-карты пробок, движение затруднено также на улице Братиславской, Северном мосту. Кроме того, на правом берегу Киева стоит проспект Победы и Набережное шоссе.

Пробки в Киеве

Напомним, с 1 ноября пользоваться общественным транспортом Киева можно при наличии COVID-документов : паспорта вакцинации, ПЦР-теста или антиген теста на коронавирус.

Ранее "Телеграф" сообщал, что грозит украинцам без ковид-сертификатов в транспорте или ресторане.