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У Києві - масштабний збій у роботі громадського транспорту: водії викликають поліцію (мапа)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Столицю України скували затори на дорогах Новина оновлена 05 листопада 2021, 10:39
Столицю України скували затори на дорогах

Громадський транспорт у столиці рухається без дотримання графіку

Дороги у Києві зранку у п’ятницю, 5 листопада, почервоніли від заторів. Рух у столиці Україні місцями майже заблокований, а у роботі громадського транспорту стався масштабний збій.

Про це повідомила пресслужба "Київпастрансу" у Telegram.

Зазначається, що скупчення автомобілів призвело до затримки у роботі таких маршрутів:

  • автобусів № 21,73,100,101,114
  • тролейбусів №29,30,31,47,50,50к

Найбільш ускладнений рух на ділянці проспект Маяковського — бульвар Перова — проспект Шухевича, що на лівому березі столиці. На місце викликали співробітників поліції.

Відомо, що у столиці ввели оперативне положення №4, який передбачається рух транспорту без дотримання розкладу.

Судячи з даних онлайн-карти заторів, рух ускладнений також на вулиці Братиславській, Північному мосту. Крім того, на правому березі Києва "стоїть" проспект Перемоги та Набережне шосе.

Затори у Києві
Затори у Києві

Нагадаємо, з 1 листопада користуватися громадським транспортом Києва можна за умови наявності COVID-документів: паспорта вакцинації, ПЛР-тесту або антиген тесту на коронавірус.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що загрожує українцям без ковід-сертифікатів у транспорті чи ресторані.

Теги:
#Київпастранс #Громадський транспорт #Київ #Затори
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