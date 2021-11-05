У Києві - масштабний збій у роботі громадського транспорту: водії викликають поліцію (мапа)
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Громадський транспорт у столиці рухається без дотримання графіку
Дороги у Києві зранку у п’ятницю, 5 листопада, почервоніли від заторів. Рух у столиці Україні місцями майже заблокований, а у роботі громадського транспорту стався масштабний збій.
Про це повідомила пресслужба "Київпастрансу" у Telegram.
Зазначається, що скупчення автомобілів призвело до затримки у роботі таких маршрутів:
- автобусів № 21,73,100,101,114
- тролейбусів №29,30,31,47,50,50к
Найбільш ускладнений рух на ділянці проспект Маяковського — бульвар Перова — проспект Шухевича, що на лівому березі столиці. На місце викликали співробітників поліції.
Відомо, що у столиці ввели оперативне положення №4, який передбачається рух транспорту без дотримання розкладу.
Судячи з даних онлайн-карти заторів, рух ускладнений також на вулиці Братиславській, Північному мосту. Крім того, на правому березі Києва "стоїть" проспект Перемоги та Набережне шосе.
Нагадаємо, з 1 листопада користуватися громадським транспортом Києва можна за умови наявності COVID-документів: паспорта вакцинації, ПЛР-тесту або антиген тесту на коронавірус.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що загрожує українцям без ковід-сертифікатів у транспорті чи ресторані.
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