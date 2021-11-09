"Очень спешил": в Киеве таксист на огромной скорости вылетел с дороги и разбил несколько автомобилей

Свидетели утверждают, что водитель летел на огромной скорости в плотном потоке.

В Киеве водитель такси на высокой скорости вылетел из дороги и разбил несколько автомобилей.

Свидетелем происшествия стал журналист Сергей Высоцкий, которого подрезал данный таксист.

"Водитель такси очень торопился. Так спешил, что начал на скорости в 150+ подрезать всех в очень плотном потоке. Подрезав меня и проехав еще метров 30, человек задел два автомобиля, и через три полосы с каруселью через крышу влетел в бровку, тротуар, насыпь, столб", — написал он.

Он добавил, что водитель такси сервиса "Bolt" не пострадал, однако отметил, что ситуация могла бы завершиться гораздо более плачевными последствиями.

Кроме того, он добавил, что в одном из поврежденных автомобилей находился ребенок.

"Выводов не будет. Но это – не только о дорогах. Это о безразличии к ближнему и безответственности, которой просто проникнуто наше общество", — подчеркнул Высоцкий.

ДТП в Киеве на Бажана

В комментариях к записи он указал, что ДТП случилось на проспекте Бажана.

Как сообщалось ранее, в Киеве накануне пьяный водитель врезался в полицейский автомобиль, который остановился для оформления другого ДТП. После этого он попытался сбежать с места происшествия, однако вскоре его задержали.