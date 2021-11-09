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"Дуже поспішав": у Києві таксист на величезній швидкості вилетів з дороги та розбив кілька автомобілів

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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ДТП у Києві на Бажана Новина оновлена 09 листопада 2021, 17:17
ДТП у Києві на Бажана

Свідки стверджують, що водій летів на величезній швидкості у щільному потоці.

У Києві водій таксі на високій швидкості вилетів із дороги та розбив кілька автомобілів.

Свідком пригоди став журналіст Сергій Висоцький, якого підрізав цей таксист.

"Водій таксі дуже поспішав. Так поспішав, що почав на швидкості у 150 + підрізати усіх у дуже щільному потоці. Підрізавши мене та проїхавши ще метрів зо 30 людина зачепила два авто, і через три полоси з каруселлю через дах влетіла у бровку, тротуар, насип, стовп", — написав він.

Він додав, що водій таксі сервісу "Bolt" не постраждав, проте зазначив, що ситуація могла б завершитися набагато гіршими наслідками.

Крім того, він додав, що в одному з пошкоджених автомобілів була дитина.

"Висновків не буде. Але це — не тільки про дороги. Це про байдужість до ближнього та безвідповідальність, якою просто-таки просякнуто наше суспільство.", — підкреслив Висоцький.

ДТП у Києві на Бажана
ДТП у Києві на Бажана

У коментарях до запису він зазначив, що ДТП сталося на проспекті Бажана.

Як повідомлялося раніше, у Києві напередодні п’яний водій врізався в поліцейський автомобіль, який зупинився для оформлення іншої ДТП. Після цього він спробував втекти з місця події, проте невдовзі його затримали.

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#Київ #ДТП
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