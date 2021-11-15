"Уставший" мост Патона в Киеве сняли на видео с дрона: видно ржавчину и посыпавшиеся секции

За более чем полвека эксплуатации, мост так и не ремонтировали.

Киевский мост Патона на днях привлек внимание жителей столицы, после того, как от него отвалились и рухнули в Днепр несколько кусков бетона. Теперь же местный житель решил показать состояние моста с более близкого расстояния.

Записью с дрона поделился фотограф Александр Гончаров в Фейсбук.

"Мост Патона устал", — кратко подписал видеозапись он.

На отснятых кадрах видно, что балки моста покрыты ржавчиной, а местами заметны посыпавшиеся секции.

Стоит отметить, что мост был сооружен в 1953 году и с момента открытия его так ни разу капитально не ремонтировали, хотя разговоры об этом шли уже давно.

В 90-х годах на его ремонт так и не нашли средств, а в "нулевых" производился ремонт дорожного полотна. Кроме того, небольшое обновление проходило в рамках подготовки к Евро в 2012 году.

Как сообщалось ранее, в начале ноября мэр Киева Виталий Кличко уволил заместителя главы КГГА из-за проволочек при строительстве Подольско-Воскресенского мостового перехода. Этот мост строят больше 20 лет и обещали закончить работы к концу 2020 года, но за это время его так и не открыли.