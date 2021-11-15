"Втомлений" міст Патона в Києві зняли на відео з дрона: видно іржу і секції, що посипалися

За понад півстоліття експлуатації міст так і не ремонтували.

Київський міст Патона днями привернув увагу мешканців столиці, після того, як від нього відвалилися і впали в Дніпро кілька шматків бетону. Тепер місцевий житель вирішив показати стан мосту з ближчої відстані.

Записом із дрону поділився фотограф Олександр Гончаров у Фейсбук.

"Міст Патона втомився", — коротко підписав відеозапис він.

На знятих кадрах видно, що балки мосту покриті іржею, а місцями помітні секції, що посипалися.

Варто зазначити, що міст було споруджено 1953 року і з моменту відкриття його так жодного разу капітально не ремонтували, хоча розмови про це йшли вже давно.

У 90-х роках на його ремонт так і не знайшли коштів, а в "нульових" провадився ремонт дорожнього полотна. Крім того, невелике оновлення проходило у рамках підготовки до Євро у 2012 році.

Як повідомлялося раніше, на початку листопада мер Києва Віталій Кличко звільнив заступника голови КМДА через зволікання при будівництві Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Цей міст будують понад 20 років та обіцяли закінчити роботи до кінця 2020 року, але за цей час його так і не відкрили.