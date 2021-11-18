Укр

Известный шоумен попал в аварию в Киеве: все детали, фото и видео

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Очевидцы сообщают о нарушении Поярковым ПДД. Новость обновлена 18 ноября 2021, 10:43
Очевидцы сообщают о нарушении Поярковым ПДД.

Предварительно — оба водителя были трезвы.

Вечером 17 ноября в столице Украине столкнулись внедорожник Toyota и легковушка Skoda. За рулем "Тойоты" был Сергей Поярков — художник, шоумен и блогер. 

Об этом сообщает ряд СМИ. Трансляцию с места ДТП вел телеканал "Магнолия".

От удара переднюю часть "Шкоды" искорежило
От удара переднюю часть "Шкоды" искорежило

Авария произошла на улице Кирилловской возле поворота на улицу Белицкую. В ней пострадал второй водитель — его увезла в больницу скорая. Поярков в ДТП почти не травмировался, сообщил журналистам только, что болит голова. К медикам на месте аварии не обращался.

Основная часть удара пришлась на сторону водителя легковушки
Основная часть удара пришлась на сторону водителя легковушки

Политический блогер заявлял, что поворачивал на перекрестке на зеленый свет, в свою очередь очевидцы сообщали, что манёвр он совершал на запрещающий сигнал, когда врезался в легковушку, ехавшую прямо. У 56-летнего шоумена не было признаков алкогольного опьянения. 

Сергей Поярков известен своим противостоянием с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидер государства даже подавал на него в суд за угрозы на видео. Он продолжил критиковать президента и власть и после. Ранее Поярков был помощником Дмитрия Яроша. 

Внедорожник Пояркова врезался в легковушку при повороте
Внедорожник Пояркова врезался в легковушку при повороте

"Телеграф" сообщал о череде резонансных ДТП, произошедших в Харькове. Кроме аварии на проспекте Гагарина, в которой один человек погиб, а трое оказались в больнице, в городе недавно сбили двух подростков на пешеходном переходе

Теги:
#Киев #ДТП #Сергей Поярков
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