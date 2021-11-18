Известный шоумен попал в аварию в Киеве: все детали, фото и видео

Предварительно — оба водителя были трезвы.

Вечером 17 ноября в столице Украине столкнулись внедорожник Toyota и легковушка Skoda. За рулем "Тойоты" был Сергей Поярков — художник, шоумен и блогер.

Об этом сообщает ряд СМИ. Трансляцию с места ДТП вел телеканал "Магнолия".

От удара переднюю часть "Шкоды" искорежило

Авария произошла на улице Кирилловской возле поворота на улицу Белицкую. В ней пострадал второй водитель — его увезла в больницу скорая. Поярков в ДТП почти не травмировался, сообщил журналистам только, что болит голова. К медикам на месте аварии не обращался.

Основная часть удара пришлась на сторону водителя легковушки

Политический блогер заявлял, что поворачивал на перекрестке на зеленый свет, в свою очередь очевидцы сообщали, что манёвр он совершал на запрещающий сигнал, когда врезался в легковушку, ехавшую прямо. У 56-летнего шоумена не было признаков алкогольного опьянения.

Сергей Поярков известен своим противостоянием с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидер государства даже подавал на него в суд за угрозы на видео. Он продолжил критиковать президента и власть и после. Ранее Поярков был помощником Дмитрия Яроша.

Внедорожник Пояркова врезался в легковушку при повороте

"Телеграф" сообщал о череде резонансных ДТП, произошедших в Харькове. Кроме аварии на проспекте Гагарина, в которой один человек погиб, а трое оказались в больнице, в городе недавно сбили двух подростков на пешеходном переходе.