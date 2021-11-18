Рус

Відомий шоумен потрапив в аварію у Києві: всі деталі, фото та відео

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
238
Очевидці повідомляють про порушення Поярковим правил дорожнього руху. Новина оновлена 18 листопада 2021, 10:43
Очевидці повідомляють про порушення Поярковим правил дорожнього руху.

Попередньо — обидва водії були тверезі.

Увечері 17 листопада у столиці України зіткнулися позашляховик Toyota та легковик Skoda. За кермом "Тойоти" був Сергій Поярков – художник, шоумен та блогер.

Про це повідомляє низка ЗМІ. Трансляцію з місця ДТП вів телеканал "Магнолія".

Від удару передню частину "Шкоди" викривило
Від удару передню частину "Шкоди" викривило

Аварія сталася на вулиці Кирилівській біля повороту на Білицьку. У ній постраждав другий водій — його забрала до лікарні швидка. Поярков у ДТП майже не травмувався, повідомив журналістам лише, що голова болить. До медиків на місці аварії не звертався.

Основна частина удару припала на бік водія легковика.
Основна частина удару припала на бік водія легковика.

Політичний блогер заявляв, що повертав на перехресті на зелене світло, у свою чергу очевидці повідомляли, що маневр він здійснював на заборонний сигнал, коли врізався в легковик, що їхав прямо. 56-річний шоумен не мав ознак алкогольного сп’яніння.

Сергій Поярков відомий своїм протистоянням із президентом України Володимиром Зеленським. Лідер держави навіть подавав на нього до суду через погрози на відео. Він продовжив критикувати президента та владу і після. Раніше Поярков був помічником Дмитра Яроша.

Позашляховик Пояркова врізався в легковик при повороті
Позашляховик Пояркова врізався в легковик при повороті

"Телеграф" повідомляв про низку резонансних ДТП, що сталися в Харкові. Крім аварії на проспекті Гагаріна, в якій одна людина загинула, а троє опинилися в лікарні, у місті нещодавно збили двох підлітків на пішохідному переході.

Теги:
#Київ #ДТП #Сергій Поярков
Кажуть, що родина не перебувала на обліку в поліції та була благополучною
В регіонах
Пожежа вбила відразу чотирьох дітей: причини і фото з місця страшної трагедії на Хмельниччині
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Кажуть, що родина не перебувала на обліку в поліції та була благополучною
Пожежа вбила відразу чотирьох дітей: причини і фото з місця страшної трагедії на Хмельниччині
Дата публікації
Категорія
Відомий блогер та публіцист активно підтримує Банкову
Сергій Лещенко: Коломойський потрапив у пастку, а Ахметов почав цькувати Зеленського з Єрмаком (відео)
Дата публікації
Категорія
Проект закону не вигідний насамперед Ахметову
Через Ахметова у Раді немає голосів за гучний "ресурсний" законопроект 5600 — джерела
Дата публікації
Категорія
Місце злочину оточила поліція
У Миколаєві застрелили бізнесмена: останні деталі та фото
Дата публікації
Категорія
Коронавірус
Кількість одужань падає: в Україні знову понад 20 тисяч хворих на коронавірус за добу