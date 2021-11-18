Відомий шоумен потрапив в аварію у Києві: всі деталі, фото та відео

Попередньо — обидва водії були тверезі.

Увечері 17 листопада у столиці України зіткнулися позашляховик Toyota та легковик Skoda. За кермом "Тойоти" був Сергій Поярков – художник, шоумен та блогер.

Про це повідомляє низка ЗМІ. Трансляцію з місця ДТП вів телеканал "Магнолія".

Від удару передню частину "Шкоди" викривило

Аварія сталася на вулиці Кирилівській біля повороту на Білицьку. У ній постраждав другий водій — його забрала до лікарні швидка. Поярков у ДТП майже не травмувався, повідомив журналістам лише, що голова болить. До медиків на місці аварії не звертався.

Основна частина удару припала на бік водія легковика.

Політичний блогер заявляв, що повертав на перехресті на зелене світло, у свою чергу очевидці повідомляли, що маневр він здійснював на заборонний сигнал, коли врізався в легковик, що їхав прямо. 56-річний шоумен не мав ознак алкогольного сп’яніння.

Сергій Поярков відомий своїм протистоянням із президентом України Володимиром Зеленським. Лідер держави навіть подавав на нього до суду через погрози на відео. Він продовжив критикувати президента та владу і після. Раніше Поярков був помічником Дмитра Яроша.

Позашляховик Пояркова врізався в легковик при повороті

"Телеграф" повідомляв про низку резонансних ДТП, що сталися в Харкові. Крім аварії на проспекті Гагаріна, в якій одна людина загинула, а троє опинилися в лікарні, у місті нещодавно збили двох підлітків на пішохідному переході.