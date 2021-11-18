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Билет в метро по 20 гривен? Оказалось, что за всю рекламу в метрополитене Киев получает только 76 тысяч гривен в день

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Метро в Киеве. Новость обновлена 18 ноября 2021, 14:45
Метро в Киеве.

Стоимость рекламных площадей зависит от места и вида продукции. Самое дорогое — брендирование вагонов. Один поезд обойдется свыше 200 тысяч гривен в месяц.

В столице Украины запланировано подорожание проезда. Предварительно, билет будет стоить 20 гривен. При этом доходы столицы от рекламы в различных видах транспорта составляют 33 миллиона. Они идут в городской бюджет. Почти 28 миллионов приносит реклама в метро. Перевозчик от этих денег ничего не получает. 

Об этом на своей странице в Facebook рассказала депутат Киевсовета Ксения Семенова. 

По ее депутатскому запросу КП "Киевреклама" озвучила доходы от размещения за 2019 и 2020 года. 

Доход Киева от рекламы в метро
Доход Киева от рекламы в метро

В ответе на депутатское обращение также отмечено, что рекламные площади находятся в собственности "субъектов хозяйствования — распространителей рекламы". Именно они собирают заказы. Они платят за пользование местом для размещения рекламных конструкций. Исходя из этих цифр подсчитали, что киевское метро приносит 76 тысяч гривен дохода за рекламу в день.

Запросив прайс у одной из таких фирм, депутат подсчитала, что компания продает рекламы за год только на станциях метрополитена на 145 млн гривен. В рекламном прайсе можно увидеть, что цены варьируются в зависимости от места расположения и объема занимаемой площади. 

Например, один метролайт на станции "Вокзальная" с пассажиропотоком свыше 160 тысяч человек в день обойдется на год в примерно 80 тысячу гривен для рекламодателя. 

Стоимость рекламы в Киеве на метролайтах
Стоимость рекламы в Киеве на метролайтах

Не дешевле стоит и реклама на путевых стенах — за месяц размещения баннера размером 3 на 2 метра на станции "Академгородок" просят 9900, а с учетом стоимости монтажа и печати сумма вырастает. 

Стоимость больших баннеров на станциях
Стоимость больших баннеров на станциях

Одна из самых дорогих услуг — брендирование поезда. С учетом работ и изготовления пленки за пять вагонов в стилистике бренда нужно выложить от 236 тысяч гривен в месяц.

Прайс на брендирование вагонов с формулой просчета по площади
Прайс на брендирование вагонов с формулой просчета по площади

Напомним в киевском метро — 52 станции, на почти каждой из которых можно арендовать ту или иную площадь под рекламу. 

Ранее "Телеграф" писал, что проект подорожания проезда находится на стадии обсуждения — его отложили до конца отопительного сезона. Также были озвучены способы сэкономить на проезде в Киеве.

Теги:
#Киев #Реклама #Метро #Проезд
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