Под Киевом фура из Турции врезалась в заправку и загорелась: под колесами оказался дальнобойщик (видео)

Грузовик протаранил и АЗС, и другую фуру, "подмяв" под себя водителя

Вслед за эпичной аварией на трассе "Киев — Чоп" во Львовской области, где фура оказалась в "плену" у заправки, в тот же день, 18 ноября, произошла подобная авария. В Бориспольском районе на той же автодороге грузовик, который вез сахар из Турции в Харьков, влетел в заправку и загорелся.

По информации местных Телеграмм-каналов, водитель фуры не помнит, что произошло. По его словам, он видел, как на АЗС заправляется фура с углем, а рядом какая-то женщина ловит попутку. Далее все было, как в тумане.

По неизвестной пока причине дальнобойщик протаранил заправку и стоящую там фуру с углем, после чего его машина загорелась. Водитель, чей грузовик сильно сплющило, чудом не получил серьезных травм.

Фура влетела в заправку в Киевской области

А вот его коллега, который как раз заправлял свой габаритный транспорт во время ДТП, оказался под задними колесами фуры. С открытыми переломами обеих ног его увезла скорая.

По какой причине данная авария произошла на трассе "Киев — Чоп" — в ближайшее время это установят правоохранители.

Напомним, что 18 ноября во Львовской области на трассе "Киев — Чоп" произошла авария, в результате которой погиб 12-летний ребенок. Удар был такой силы, что автомобили буквально превратились в груду метала.