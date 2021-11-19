Рус

Під Києвом фура з Туреччини врізалася в заправку і спалахнула: під колесами опинився далекобійник (відео)

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
38
Від фури практично нічого не залишилося Новина оновлена 19 листопада 2021, 09:50
Від фури практично нічого не залишилося

Вантажівка протаранила і АЗС, і іншу фуру, "підім’явши" під себе водія

Слідом за епічною аварією на трасі "Київ — Чоп" у Львівській області, де фура опинилася в "полоні" заправки, того ж дня, 18 листопада, сталася подібна аварія. У Бориспільському районі на тій же автодорозі вантажівка, яка везла цукор з Туреччини до Харкова, влетіла в заправку і загорілася.

За інформацією місцевих Телеграм-каналів, водій фури не пам’ятає, що сталося. За його словами, він бачив, як на АЗС заправляється фура з вугіллям, а поряд якась жінка ловить попутку. Далі все було, як у тумані.

З невідомої поки що причини далекобійник протаранив заправку і фуру з вугіллям, що стоїть там, після чого його машина загорілася. Водій, чия вантажівка сильно сплющилася, дивом не отримав серйозних травм.

Фура влетіла у заправку на Київщині
Фура влетіла у заправку на Київщині

А ось його колега, який заправляв свій габаритний транспорт під час ДТП, опинився під задніми колесами фури. З відкритими переломами обох ніг його забрала швидка.

З якої причини аварія сталася на трасі "Київ — Чоп" — найближчим часом це встановлять правоохоронці.

Нагадаємо, що 18 листопада у Львівській області на трасі "Київ — Чоп" сталася аварія, внаслідок якої загинула 12-річна дитина. Удар був такої сили, що автомобілі буквально перетворилися на купу металу.

Теги:
#Київська область #Аварія #АЗС #Фура
У крові Антона Полякова знайшли наркотичні речовини
Політика
"Склали весь пазл": МВС завдяки телефону Полякова розкрило таємницю його смерті (відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
У крові Антона Полякова знайшли наркотичні речовини
"Склали весь пазл": МВС завдяки телефону Полякова розкрило таємницю його смерті (відео)
Дата публікації
Категорія
Поліція працює на місці замаху на Іраклі
Кримінальний шлейф стрілянини у Києві: до чого тут Зеленський, Саакашвілі та колишній гравець “Динамо”
Дата публікації
Категорія
Від задимлення постраждав сектор "Слуги народу"
У "слуги народу" в Раді спалахнув пульт для голосування (ексклюзивні відео)
Дата публікації
Категорія
Мешканцям Києва в середньому доведеться збирати на квартиру майже 9 років
Недоступні метри: скільки років доведеться збирати на квартиру в Києві та регіонах (інфографіка)
Дата публікації
Категорія
Роман Лещенко не знав про ймовірну загрозу для свого життя
"Якщо ви його "крякнете", я не проти": на міністра Лещенка планувався замах