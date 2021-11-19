Під Києвом фура з Туреччини врізалася в заправку і спалахнула: під колесами опинився далекобійник (відео)

Вантажівка протаранила і АЗС, і іншу фуру, "підім’явши" під себе водія

Слідом за епічною аварією на трасі "Київ — Чоп" у Львівській області, де фура опинилася в "полоні" заправки, того ж дня, 18 листопада, сталася подібна аварія. У Бориспільському районі на тій же автодорозі вантажівка, яка везла цукор з Туреччини до Харкова, влетіла в заправку і загорілася.

За інформацією місцевих Телеграм-каналів, водій фури не пам’ятає, що сталося. За його словами, він бачив, як на АЗС заправляється фура з вугіллям, а поряд якась жінка ловить попутку. Далі все було, як у тумані.

З невідомої поки що причини далекобійник протаранив заправку і фуру з вугіллям, що стоїть там, після чого його машина загорілася. Водій, чия вантажівка сильно сплющилася, дивом не отримав серйозних травм.

Фура влетіла у заправку на Київщині

А ось його колега, який заправляв свій габаритний транспорт під час ДТП, опинився під задніми колесами фури. З відкритими переломами обох ніг його забрала швидка.

З якої причини аварія сталася на трасі "Київ — Чоп" — найближчим часом це встановлять правоохоронці.

Нагадаємо, що 18 листопада у Львівській області на трасі "Київ — Чоп" сталася аварія, внаслідок якої загинула 12-річна дитина. Удар був такої сили, що автомобілі буквально перетворилися на купу металу.