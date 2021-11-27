Укр

После 10 дней в коме умер подстреленный в Киеве "уголовный авторитет": что известно

Автор
Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
9
Человек с оружием в руках Новость обновлена 27 ноября 2021, 19:33
Человек с оружием в руках

Гражданин Грузии был ранен, когда тот пришел в суд по приговору касаемо дела о разбойных нападениях на известных бизнесменов

Ночью 26 ноября в столичной больнице, не приходя в сознание, скончался известный в криминальных кругах "авторитет" из Грузии Ираклий Малания.

Об этом сообщило издание "Грузия Online".

42-летний гражданин Грузии, которого прозвали уголовным "авторитетом", был осужден за вымогательство, убийство, похищение людей и другие преступления, совершенные им в составе организованной группы. Отмечается, что в большинстве из них фигурировали бизнесмены и политики.

Малания был расстрелян прямо во дворе Киево-Святошинского суда, куда был доставлен совместно с другими фигурантами уголовных дел. Грузин получил 4 выстрела, после чего его госпитализировали в реанимационное отделение больницы, где он провел больше недели.

В ночь на 26 ноября, после 10 дней пребывания в медицинском учреждении, "уголовный авторитет" умер не приходя в сознание.

Напомним также, что 43-летний грузин работал, раненный вблизи здания суда в столице, на личного врага Михеила Саакашвили, который теперь тоже сидит в тюрьме. "Уголовный авторитет" получил четыре пули и был госпитализирован в больницу, где провел 10 дней в состоянии комы.

Теги:
#Суд #Криминальный авторитет #Київ #Вбивство
Украинский лидер изначально пришел не устанавливать понимание
Политика
Зеленский вышел не давать ответы, а драться: политический психолог Валентин Ким о пресс-марафоне президента Украины
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Украинский лидер изначально пришел не устанавливать понимание
Зеленский вышел не давать ответы, а драться: политический психолог Валентин Ким о пресс-марафоне президента Украины
Дата публикации
Категория
Масштабы разрушения поражают
Стало известно о первой жертве и пострадавших от взрыва многоэтажки под Николаевом (фото, видео)
Дата публикации
Категория
В декабре вырастут соцстандарты для украинцев
От пенсии до зарплаты: в декабре украинцы будут получать больше
Дата публикации
Категория
Авария буквально заблокировала проезд на трассе
В аварии с четырьмя фурами под Николаевом есть погибший и пострадавший (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Омикрон-вариант COVID-19 пока изучается медиками
Может быть "печалька": доктор указал на тревожный момент с новым штаммом COVID-19