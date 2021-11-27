После 10 дней в коме умер подстреленный в Киеве "уголовный авторитет": что известно

Гражданин Грузии был ранен, когда тот пришел в суд по приговору касаемо дела о разбойных нападениях на известных бизнесменов

Ночью 26 ноября в столичной больнице, не приходя в сознание, скончался известный в криминальных кругах "авторитет" из Грузии Ираклий Малания.

Об этом сообщило издание "Грузия Online".

42-летний гражданин Грузии, которого прозвали уголовным "авторитетом", был осужден за вымогательство, убийство, похищение людей и другие преступления, совершенные им в составе организованной группы. Отмечается, что в большинстве из них фигурировали бизнесмены и политики.

Малания был расстрелян прямо во дворе Киево-Святошинского суда, куда был доставлен совместно с другими фигурантами уголовных дел. Грузин получил 4 выстрела, после чего его госпитализировали в реанимационное отделение больницы, где он провел больше недели.

В ночь на 26 ноября, после 10 дней пребывания в медицинском учреждении, "уголовный авторитет" умер не приходя в сознание.

Напомним также, что 43-летний грузин работал, раненный вблизи здания суда в столице, на личного врага Михеила Саакашвили, который теперь тоже сидит в тюрьме. "Уголовный авторитет" получил четыре пули и был госпитализирован в больницу, где провел 10 дней в состоянии комы.