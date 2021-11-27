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Після 10 днів у комі помер підстрелений у Києві "кримінальний авторитет": що відомо

Автор
Наталія Чебан
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Чоловік зі зброєю в руках Новина оновлена 27 листопада 2021, 20:04
Чоловік зі зброєю в руках

Громадянина Грузії поранили, коли той прийшов до суду за вироком у справі про розбійні напади на відомих бізнесменів

Уночі 26 листопада у столичній лікарні не приходячи до тями помер відомий у кримінальних колах "авторитет" з Грузії Іраклій Маланія.

Про це повідомило видання "Грузия Online".

42-річний громадянин Грузії, якого назвали кримінальним "авторитетом", був засуджений за вимагання, вбивства, викрадення людей та інші злочини, які він скоював у складі організованої групи. У більшості з них фігурували бізнесмени і політики.

Маланія був розстріляний прямо у дворі Києво-Святошинського суду, куди його доставили спільно з іншими фігурантами кримінальних справ. 6 листопада, після 10 днів перебування в медичному закладі, "кримінальний авторитет" помер не приходячи до тями.

Нагадаємо також, що 43-річний грузин, якого поранили поблизу будівлі суда в столиці, працював на особистого ворога Міхеїла Саакашвілі, який тепер також сидить у в’язниці. "Кримінальний авторитет" отримав чотири кулі та був госпіталізований до медичного закладу, де провів 10 днів у стані коми.

Теги:
#Суд #Кримінальний авторитет #Київ #Вбивство
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