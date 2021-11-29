Самолет "Шахтера" попал в ДТП в аэропорту: появились фото

Столкновения произошло из-за плохой видимости

В понедельник, 29 ноября, в аэропорту "Борисполь" на одной из полос случилось необычное ДТП — местный эвакуатор врезался в бок самолету компании SkyUp. По случайности, это было судно с эмблемой ФК "Шахтер".

Об инциденте сообщили в Telegram-канале "Київ Оперативний | Kyiv Operative".

Судя по фотографиям, столкновение вышло непреднамеренно, а его главным виновником является не слишком хорошая погода. Как известно, столицу уже вторые сутки подряд затягивает густой туман, который катастрофически ухудшает видимость.

Выдвижная часть эвакуатора "встретилась" с правой турбиной самолета, оставив после себя весьма внушительную вмятину.

Теперь металлическую конструкцию должны "подлатать" (или же и вовсе заменить), прежде чем "шахтерский" самолет снова сможет взмыть ввысь. Как долго будет длиться ремонт самолета и во сколько он обойдется, неизвестно.

Украинцы, которые прокомментировали инцидент, отметили, что это судно компании SkyUp часто используется в различных коммерческих полетах, как и любое другое. Однако при необходимости его действительно используют футболисты легендарной футбольной команды.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о крупном дорожно-транспортном происшествии в Киеве, где на Столичном шоссе столкнулись сразу пять автомобилей. Авария также произошла из-за плохой видимости через туман.