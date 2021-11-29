Укр

Самолет "Шахтера" попал в ДТП в аэропорту: появились фото

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
292
Техника частично задела самолет Новость обновлена 29 ноября 2021, 13:28
Техника частично задела самолет

Столкновения произошло из-за плохой видимости

В понедельник, 29 ноября, в аэропорту "Борисполь" на одной из полос случилось необычное ДТП — местный эвакуатор врезался в бок самолету компании SkyUp. По случайности, это было судно с эмблемой ФК "Шахтер".

Об инциденте сообщили в Telegram-канале "Київ Оперативний | Kyiv Operative".

Судя по фотографиям, столкновение вышло непреднамеренно, а его главным виновником является не слишком хорошая погода. Как известно, столицу уже вторые сутки подряд затягивает густой туман, который катастрофически ухудшает видимость.

Выдвижная часть эвакуатора "встретилась" с правой турбиной самолета, оставив после себя весьма внушительную вмятину.

Теперь металлическую конструкцию должны "подлатать" (или же и вовсе заменить), прежде чем "шахтерский" самолет снова сможет взмыть ввысь. Как долго будет длиться ремонт самолета и во сколько он обойдется, неизвестно.

Украинцы, которые прокомментировали инцидент, отметили, что это судно компании SkyUp часто используется в различных коммерческих полетах, как и любое другое. Однако при необходимости его действительно используют футболисты легендарной футбольной команды.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о крупном дорожно-транспортном происшествии в Киеве, где на Столичном шоссе столкнулись сразу пять автомобилей. Авария также произошла из-за плохой видимости через туман.

Теги:
#Киев #ДТП #Самолет #Шахтер
Конфликт Зеленского и Ахметова набирает обороты
Политика
"Вы понимаете, что я президент?" – "А я - Ринат Ахметов": журналисты узнали подробности ссоры Зеленского с олигархом
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Конфликт Зеленского и Ахметова набирает обороты
"Вы понимаете, что я президент?" – "А я - Ринат Ахметов": журналисты узнали подробности ссоры Зеленского с олигархом
Дата публикации
Категория
Зал для прощаний утопает в цветах
Охапки роз от випов и начищенные награды: как Киев прощается с экс-мэром Александром Омельченко (эксклюзивный фоторепортаж)
Дата публикации
Категория
Штамм коронавируса "Омикрон"
Что известно про новый штамм коронавируса "Омикрон": симптомы, риски и отличия от других вариантов ковида
Дата публикации
Категория
Демограф Александр Гладун
Население Украины к концу столетия может сократиться вдвое, - демограф Александр Гладун
Дата публикации
Категория
Юлия Тимошенко в новом стильном наряде
Total black и пальто от Dolce&Gabbana: Юлия Тимошенко пришла в Раду в новом образе (эксклюзивные фото)