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Літак "Шахтаря" потрапив у ДТП в аеропорту: з’явилися фото

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Техніка частково зачепила літак Новина оновлена 29 листопада 2021, 13:28
Техніка частково зачепила літак

Зіткнення сталося через погану видимість

У понеділок, 29 листопада, в аеропорту "Бориспіль" на одній зі смуг трапилася незвичайна ДТП — місцевий евакуатор врізався в бік літака компанії SkyUp. Волею випадку це було судно з емблемою ФК "Шахтар".

Про інцидент повідомили у Telegram-каналі "Київ Оперативний | Kyiv Operative".

Судячи з фотографій, зіткнення вийшло ненавмисно, а його головним винуватцем є не надто гарна погода. Як відомо, столицю вже другу добу поспіль затягує густий туман, який катастрофічно погіршує видимість.

Висувна частина евакуатора "зустрілася" з правою турбіною літака, залишивши після себе вельми значну вм’ятину.

Тепер металеву конструкцію повинні "підлатати" (або ж зовсім замінити), перш ніж "шахтарський" літак знову зможе злетіти вгору. Як довго триватиме ремонт літака і скільки він коштуватиме, невідомо.

Українці, які прокоментували інцидент, наголосили, що це судно компанії SkyUp часто використовується у різних комерційних польотах, як і будь-яке інше. Однак за потреби його справді використовують футболісти легендарної футбольної команди.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про масштабну дорожньо-транспортну пригоду в Києві, де на Столичному шосе зіткнулися відразу п’ять автомобілів. Аварія також сталася через погану видимість через туман.

Теги:
#Київ #ДТП #Літак #Шахтар
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