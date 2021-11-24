Тренер "Шахтаря" назвав головне завдання команди після вильоту з єврокубків

"Шахтар" має тепер перемагати в УПЛ і Кубку України

Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі після матчу 5-го туру Ліги чемпіонів від міланського "Інтера" (0:2) розповів, які тепер команди мають завдання на сезон.

"Потрібно розрізняти різні рівні — чемпіонату України та Ліги чемпіонів. Вдома ми граємо дуже добре, а тут у нас лише одне очко. Мабуть, ми поки що не готові змагатися з такими командами, як "Інтер" та "Реал".

Тепер ми думатимемо про чемпіонат та Кубок України. Ми хочемо виграти обидва турніри, тому маємо повністю зосередитися на них. Сподіватимемося, що наступного сезону ми зіграємо в Лізі чемпіонів і зіграємо зовсім по-іншому", — цитує Де Дзербі офіційний сайт УЄФА.

У чемпіонаті України "Шахтар" лідирує разом із "Динамо". Обидва команди мають рівну кількість очок, але кияни на першому місці завдяки додатковим показникам.

Після цієї поразки "Шахтар" залишився на останньому місці в групі з одним очком і втратив шанси на єврокубкову весну.

Як раніше повідомляв "Телеграф", українські клуби цього сезону показали найгірший результат у єврокубках за останні 14 років. Жодна команда не виступить у плей-офф Ліги чемпіонів чи Ліги Європи.