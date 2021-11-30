Обыски в КГГА не коснулись одного из департаментов: его глава связан с Ермаком (расследование)

Обыскивали подразделения КГГА различные структуры, но ни одна из них не заинтересовалась департаментом.

В различных департаментах Киевской горгосадминистрации за последнее время провели несколько десятков обысков. Но один из них правоохранители игнорируют — департамент благоустройства. Его глава был назначен мэром Виталием Кличко по рекомендации главы Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом пишет Bihus.Info.

Речь об Алексее Кулебе, который занимает должность главы департамента уже два года стал и замглавы КГГА в январе 2021. В комментарии изданию, Кличко отметил, что готов был принять "максимально эффективного" человека.

Обыски в структурах администрации продолжаются уже полгода. По информации издания — в различных структурах КГГА их прошло около 70. Правоохранители расследуют различные дела — от налоговых проблем до растрат.

Журналистам предоставили перечень структур, где проходили обыски, и департамента благоустройства среди них нет.

Отметим, что среди задач структурного подразделения — проверка зон стихийной торговли, документы на установку МАФов (малых архитектурных форм, например, киосков), вынесение решений о сносе самостроев.

Ранее "Телеграф" писал, о планах раздела должностей главы Киевской горгосадминистрации и мэра столицы. Есть вероятные претенденты на должность руководителя КГГА, но сохраняется возможность того, что никого не назначат, даже если голосов в ВР будет достаточно.