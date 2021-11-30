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Обшуки в КМДА не торкнулися одного з департаментів: його голова пов’язаний із Єрмаком (розслідування)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Олексій Кулеба обіймає посаду першого заступника голови КМДА.
Олексій Кулеба обіймає посаду першого заступника голови КМДА.

Обшукували підрозділи КМДА різні структури, але жодна з них не зацікавилась департаментом.

У різних департаментах Київської міськдержадміністрації останнім часом провели кілька десятків обшуків. Але один із них правоохоронці ігнорують — департамент благоустрою. Його очільника було призначено мером Віталієм Кличком за рекомендацією голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це пише Bihus.Info.

Мова про Олексія Кулебу, який обіймає посаду голови департаменту вже два роки став і заступником голови КМДА в січні 2021. У коментарі виданню, Кличко зазначив, що готовий був прийняти "максимально ефективну" людину.

Обшуки у структурах адміністрації тривають уже пів року. За інформацією видання, у різних структурах КМДА їх пройшло близько 70. Правоохоронці розслідують різні справи — від податкових проблем до розтрат.

Журналістам надали перелік структур, де відбувалися обшуки, та департаменту благоустрою серед них немає.

Зазначимо, що серед завдань структурного підрозділу перевірка зон стихійної торгівлі, документи на встановлення МАФів (малих архітектурних форм, наприклад, кіосків), винесення рішень про знесення самобудів.

Раніше "Телеграф" писав про плани поділу посад голови Київської міськдержадміністрації та мера столиці. Є ймовірні претенденти на посаду керівника КМДА, але є можливість того, що нікого не призначать, навіть якщо голосів у ВР буде достатньо.

Теги:
#Віталій Кличко #КМДА #Андрій Єрмак
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