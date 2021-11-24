У «Слузі народу» не визначилися з новим головою КМДА, але це точно не Тищенко

Існує ймовірність, що голову КМДА зовсім не призначатимуть

Наступного сесійного тижня (з 30 листопада до 3 грудня) у Верховній Раді збираються поставити на голосування багатостраждальний законопроєкт про столицю, яким планують розділити повноваження київського мера та голови Київської державної міської адміністрації (КМДА). Проте остаточного рішення про кандидатуру нового голови КМДА ще не ухвалено, стверджують джерела «Телеграфа» у партії "Слуга народу".

Голоси є, але не факт

"У вівторок (30 листопада) на позачерговому засіданні парламенту ми хочемо поставити (на голосування — авт.) законопроєкт про столицю, а перед ним законопроєкт про місцеві державні адміністрації", — коментує співрозмовник видання у керівництві фракції "Слуга народу".

Домовленість про те, що спочатку йтиме голосування за місцеві адміністрації, а вже після законопроєкту №2143-3 "Про місто Київ — столицю України" було досягнуто з європейськими партнерами.

«Голоси за законопроєкт про столицю у нас є, і ми не застосовуватимемо спецпроцедуру, а от із місцевими адміністраціями є нюанси», — сказав народний депутат від «Слуги народу» Віталій Безгін.

Втім, депутати-"слуги" поки що висловлюють сумнів, що за законопроєкт про столицю буде достатня кількість голосів.

«Наразі опоненти в особі Кличка та Ко запустили інформацію про те, що на посаду голови КМДА знову розглядається Микола Тищенко. Він звичайно хотів, але зараз його кандидатура на порядку денному не стоїть, — розповідає один зі співрозмовників у фракції СН. — Натомість зараз чудово спрацює технологія: голосуєш за законопроєкт про столицю — отже, автоматично голосуєш за Тищенка на чолі КМДА, і багато депутатів на це не підуть. Тому є сумніви, що законопроєкт проголосують наступного тижня. Хоча, обговорюється такий варіант, що голову КМДА поки що взагалі не призначатимуть. Його повноваження суттєво скоротили, тому охочих туди йти депутатів наразі немає».

Про що домовилися Зеленський та Кличко

Ще один депутат додає, що на цей час головним кандидатом був і залишається міністр розвитку територій Олексій Чернишов, який нещодавно навіть брав участь у потрійній зустрічі з Володимиром Зеленським та Віталієм Кличком. Тоді Чернишова представили як ймовірного кандидата на посаду голови КМДА, а на заміну йому до міністерства розглядалася нардеп Олена Шуляк, яка нещодавно очолила партію «Слуга народу».

Проте проти призначення Чернишова, як каже співрозмовник у фракції, налаштований заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Кирило зараз багато що вирішує з кадрової політики в ОП, та й сам Чернишов більше вважав за краще б крісло прем’єра», — додає співрозмовник.

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Попри те, що визначеності з кандидатами немає, для офісу президента важливо закрити кейс Кличка до нового року, щоб приструнити ще одного активного конкурента президента. Враховуючи медіаконфлікт Банкової з олігархом Рінатом Ахметовим, зараз це завдання є особливо актуальним.

Як відомо, спроби відібрати у Кличка крісло голови КМДА розпочалися ще з моменту приходу до влади Володимира Зеленського. Конфлікт іноді спалахує з новою силою. Кличко навіть налагодив контакт із колишнім спікером парламенту Дмитром Разумковим, який також перебуває в опалі біля партії влади. Спільного походу на вибори не варто чекати, але ситуативний союз можливий.