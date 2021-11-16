Професор політології Києво-Могилянської академії, науковий директор Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Олексій Гарань

Відбувся з’їзд партії «Слуга народу», на якому місце голови партії Олександра Корнієнка, який пішов з посади, передбачувано зайняла Олена Шуляк.

А ось передбачення деяких політиків та експертів про те, що на з’їзді порушать питання про позбавлення депутатського мандату екс-спікера Дмитра Разумкова – не справдилися.

Чому «слуги» не наважилися позбавити Разумкова депутатського мандата?

Тому що з юридичної точки зору це зробити чисто не можна було. Його було обрано за списком партії, причому першим номером. Заяву про вихід із фракції написав у зв’язку з обранням головою парламенту – такий є регламент. «Слуги» можуть виключити його із фракції, не прийняти назад. Але сам Разумков за це не нестиме відповідальності. Інша річ – якби він заявив, що офіційно виходить із фракції. Тоді міг би втратити мандат, такі прецеденти вже були. Але він таких заяв не робить.

Тобто, з юридичної точки зору, до нього питання бути не може. А з політичного та політтехнологічного погляду це лише призвело б до зростання рейтингу Разумкова, до послаблення інформаційних позицій самих «слуг».

Тому розмови про можливість позбавлення Разумкова депутатського мандата – швидше, спроба (дуже невдала) демонстрації м’язів з боку представників Офісу президента та деяких функціонерів СН.

Не виключаю, що в партії влади можуть піти на виключення з фракції депутатів, які вирішать вступити міжфракційне об’єднання Разумкова.

Імовірні й спроби дискредитації Разумкова. Але мені здається, що чим більше Банкова буде робити таких атак, то це буде більш контрпродуктивно для неї. Поки ми бачимо, що за опитуваннями, які є, ситуація з відставкою з посади спікера і взаємною критикою (Разумкова – на адресу Офісу президента, ОП – на адресу Разумкова) лише додала очків колишньому голові ВР.

Найбільш оптимально для Банкової було б занурити ексспікер в інформаційне забуття, позбавивши можливості виступати на тих чи інших каналах, створювати інформаційні приводи.

Але доступ до ряду каналів у нього є, він продовжує залишатися в центрі уваги, у рейтингах у нього досить непогана динаміка – і вплинути на це поки що Банкова не може.