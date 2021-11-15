Нове обличчя "Слуги народу": у партії розповіли про "спадкоємицю" Корнієнка

Кандидатуру Олени Шуляк пропонуватиме колишній очільник партії

На посаду голови партії "Слуга народу", з якої раніше звільнився Олександр Корнієнко, пропонуватимуть народного депутата Олену Шуляк — таким чином інсайдерська інформація "Телеграфа" підтвердилася.

Як повідомила у понеділок, 15 листопада, пресслужба "Слуги народу", кандидатуру Олени Шуляк на посаду очільниці партії пропонуватиме попередній голова Олександр Корнієнко.

За його словами, Шуляк — найактивніший член команди та досвідчений управлінець, який "відданий справі нашого Президента, його курсу на побудову сучасної України".

Олена Шуляк

До слова, сам Корнієнко залишиться членом партії "Слуга народу", але, як він сам говорив, зосередиться на роботі у парламенті.

Що відомо про Олену Шуляк?

Олена Шуляк на цей час обіймає посаду заступника голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії. Крім того, 45-річна народна обраниця очолює Координаційну раду з проблемних питань у містобудуванні та є заступницею голови профільного комітету Ради з місцевого самоврядування та містобудування.

До того, як потрапити у парламент, Олена Шуляк була підприємцем та членом правління ГО "Офіс ефективного регулювання". У 2014 році Шуляк балотувалася до Київської міської ради.

Нагадаємо, що 19 жовтня Олександра Корнієнка обрали першим заступником голови Верховної Ради. За його кандидатуру проголосувало понад 250 депутатів.

Вже 8 листопада стало відомо, що Корнієнко йде з посади голови партії "Слуга народу" за власним бажанням. Він пояснив це тим, що не може розриватися між двома високими посадами.

Одразу після цього джерела "Телеграфа" повідомили, що наступницею Корнієнка може стати саме Олена Шуляк.