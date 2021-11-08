Така наступниця? "Телеграф" дізнався, хто замінить Корнієнка на посаді голови "Слуги народу"

Імовірна претендентка зараз працює у Координаційній раді з проблемних питань у містобудуванні

На місце голови політичної сили "Слуга народу", яке звільняє перший віце-спікер Олександр Корнієнко, може претендувати нардеп Олена Шуляк.

Про це "Телеграфу" розповіли джерела, знайомі із ситуацією.

Наразі 45-річна Олена Шуляк є заступником Давида Арахамії у депутатській фракції "Слуг", а також очолює Координаційну раду з проблемних питань у містобудуванні.

Також на офіційному сайті партії "СН" повідомляється, що Шуляк обіймає посаду заступника голови комітету ВР, пов’язаного з місцевим самоврядуванням і уже згаданим містобудуванням.

Олена Шуляк у кулуарах парламенту

Олена Шуляк — корінна киянка, народилася 24 січня 1976 року. Має дві вищі освіти, адже навчалася в Українському транспортному університеті та Міжнародному інституті менеджменту. Її науковий ступінь – магістр бізнес-адміністрування.

Після закінчення навчання Шуляк стажувалась в університетах інших країн, включаючи Сполучені Штати. Понад десяток років працювала на керівних посадах у сфері будівництва та нерухомості.

Варто зазначити, що раніше вона була керівником Наглядової ради Української будівельної спільноти.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Олені Шуляк пророкували місце віце-прем’єра, але, вочевидь, у "Слуг" знову все перегралося.

Нагадаємо, що нещодавно в Кабінеті міністрів з’явилося відразу кілька нових облич.