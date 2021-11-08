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Таки преемница? "Телеграф" узнал, кто заменит Корниенко на посту главы "Слуги народа"

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Елена Шуляк может возглавить "Слуг" Новость обновлена 08 ноября 2021, 14:08
Елена Шуляк может возглавить "Слуг"

Вероятная претендентка сейчас работает в Координационном совете по проблемным вопросам в градостроительстве

На место председателя политической силы "Слуга народа", которое освобождает первый вице-спикер Александр Корниенко, может претендовать нардеп Елена Шуляк.

Об этом "Телеграфу" рассказали источники, знакомые с ситуацией.

Сейчас 45-летняя Елена Шуляк является заместителем Давида Арахамии в депутатской фракции "Слуг", а также возглавляет Координационный совет по проблемных вопросах в градостроительстве.

Также на официальном сайте партии "СН" сообщается, что Шуляк занимает должность заместительницы председателя комитета ВР, связанным с местным самоуправлением и все тем же градостроительством.

Елена Шуляк в кулуарах парламента
Елена Шуляк в кулуарах парламента

Елена Шуляк — коренная киевлянка, родилась 24 января 1976 года. Имеет два высших образования, ведь училась в Украинском транспортном университете и Международном институте менеджмента. Её научная степень — магистр бизнес-администрирования.

После окончания учебы Шуляк стажировалась в университетах других стран, включая Соединенные Штаты. Более десятка лет работала на руководящих должностях в сфере строительства и недвижимости.

Стоит отметить, что раньше она была руководителем Набсовета Украинской строительного сообщества.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что Елене Шуляк пророчили место вице-премьера, но, видимо, у "Слуг" снова все переигралось.

Напомним, что не так давно в Кабинете министров появилось сразу несколько новых лиц.

Теги:
#Партия #Слуга народа #Елена Шуляк #Александр Корниенко
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