Таки преемница? "Телеграф" узнал, кто заменит Корниенко на посту главы "Слуги народа"
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Вероятная претендентка сейчас работает в Координационном совете по проблемным вопросам в градостроительстве
На место председателя политической силы "Слуга народа", которое освобождает первый вице-спикер Александр Корниенко, может претендовать нардеп Елена Шуляк.
Об этом "Телеграфу" рассказали источники, знакомые с ситуацией.
Сейчас 45-летняя Елена Шуляк является заместителем Давида Арахамии в депутатской фракции "Слуг", а также возглавляет Координационный совет по проблемных вопросах в градостроительстве.
Также на официальном сайте партии "СН" сообщается, что Шуляк занимает должность заместительницы председателя комитета ВР, связанным с местным самоуправлением и все тем же градостроительством.
Елена Шуляк — коренная киевлянка, родилась 24 января 1976 года. Имеет два высших образования, ведь училась в Украинском транспортном университете и Международном институте менеджмента. Её научная степень — магистр бизнес-администрирования.
После окончания учебы Шуляк стажировалась в университетах других стран, включая Соединенные Штаты. Более десятка лет работала на руководящих должностях в сфере строительства и недвижимости.
Стоит отметить, что раньше она была руководителем Набсовета Украинской строительного сообщества.
Ранее "Телеграф" сообщал о том, что Елене Шуляк пророчили место вице-премьера, но, видимо, у "Слуг" снова все переигралось.
Напомним, что не так давно в Кабинете министров появилось сразу несколько новых лиц.
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