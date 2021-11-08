Корниенко уходит с поста главы партии "Слуга народа": что произошло

Нового руководителя политсила выберет на ближайшем съезде

В понедельник, 8 ноября, первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко сообщил о грядущих изменениях в партии "Слуга народа". Политик собирается сложить полномочия главы политсилы.

Об этом стало известно из Telegram-канала спикера "СН" Юлии Палийчук.

По мнению Корниенко, его безраздельное внимание сейчас необходимо непосредственно работе в парламенте. Поэтому он не может разрываться еще и между административной работой в верхушке политсилы.

Политик отметил, что вскоре в Киеве будет созван новый съезд "Слуги народа", на котором члены партии согласятся с его уходом с поста руководителя и проголосуют за следующего главу.

Интересно, что Корниенко не был однозначным, говоря о смене руководства: он выдержал гендерную интригу.

"Съезд выберет моего преемника или преемницу", — отметил он.

Также, по словам Александра Корниенко, встреча однопартийцев пройдет с обязательным соблюдением карантинных норм. Она запланирована на ноябрь 2021 года. Также политик заверил, что собирается сохранить свое членство в "Слуге народа".

В парламенте же Корниенко собирается вплотную заняться имеющимся от президента поручением. В планах первого вице-спикера провести полноценную реформу Верховной Рады, что поможет воплощать в жизнь амбициозные планы власти.

Напомним, "Телеграф" рассказывал, что Корниенко был избран первым заместителем главы ВР 19 октября. За его кандидатуру проголосовало более 250 депутатов.