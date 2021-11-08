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Корнієнко йде з посади голови партії "Слуга народу": що сталося

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Олександр Корнієнко залишається членом партії Новина оновлена 08 листопада 2021, 11:50
Олександр Корнієнко залишається членом партії

Нового керівника політсила обере на найближчому з’їзді

У понеділок, 8 листопада, перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко повідомив про майбутні зміни в партії "Слуга народу". Політик має намір скласти повноваження, як очільник політсили.

Про це стало відомо із Telegram-каналу спікера "СН" Юлії Палійчук.

На думку Корнієнка, його безроздільна увага зараз необхідна безпосередньо роботі в парламенті. Тому він не може розриватися ще й між адміністративною роботою у верхівці політсили.

Політик зазначив, що незабаром у Києві буде скликано новий з’їзд "Слуги народу", на якому члени партії погодяться з його звільненням з посади керівника і проголосують за наступного главу.

Цікаво, що Корнієнко не був однозначним, говорячи про зміну керівництва: він витримав гендерну інтригу.

"З’їзд обере мого наступника чи наступницю", — зазначив він.

Також, за словами Олександра Корнієнка, зустріч однопартійців пройде з обов’язковим дотриманням карантинних норм. Вона запланована на листопад 2021 року. Крім цього політик запевнив, що збирається зберегти своє членство у "Слузі народу".

У парламенті ж Корнієнко збирається зайнятися наявним від президента дорученням. У планах першого віцеспікера провести повноцінну реформу Верховної Ради, що допоможе втілювати у життя амбітні плани влади.

Нагадаємо, "Телеграф" розповідав, що Корнієнка було обрано першим заступником голови ВР 19 жовтня. За його кандидатуру проголосувало понад 250 депутатів.

Теги:
#Верховна Рада #Слуга народу #Олександр Корнієнко
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