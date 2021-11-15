Новое лицо "Слуги народа": в партии рассказали о "наследнице" Корниенко

Кандидатуру Елены Шуляк будет предлагать бывший глава партии

На должность главы партии "Слуга народа", из которой ранее уволился Александр Корниенко, будут предлагать народного депутата Елену Шуляк — таким образом инсайдерская информация "Телеграфа" подтвердилась.

Как сообщила в понедельник, 15 ноября, пресс-служба "Слуги народа", кандидатуру Елены Шуляк на должность главы партии будет предлагать предыдущий председатель Александр Корниенко.

По его словам, Шуляк — активнейший член команды и опытный управленец, который "отдан делу нашего Президента, его курсу на построение современной Украины".

Елена Шуляк

К слову, Корниенко останется членом партии "Слуга народа", но, как он сам говорил, сосредоточится на работе в парламенте.

Что известно об Елене Шуляк?

Елена Шуляк в настоящее время занимает должность заместителя председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии. Кроме того, 45-летняя народная избранница возглавляет Координационный совет по проблемным вопросам в градостроительстве и является заместителем председателя профильного комитета Рады по местному самоуправлению и градостроительству.

До того как попасть в парламент, Елена Шуляк была предпринимателем и членом правления ОО "Офис эффективного регулирования". В 2014 году Шуляк баллотировалась в Киевский городской совет.

Напомним, что 19 октября Александра Корниенко избрали первым заместителем председателя Верховной Рады. За его кандидатуру проголосовали более 250 депутатов.

Уже 8 ноября стало известно, что Корниенко уходит с поста председателя партии "Слуга народа" по собственному желанию. Он объяснил это тем, что не может разрываться между двумя высокими должностями.

Сразу после этого источники "Телеграфа" сообщили, что преемницей Корниенко может стать именно Елена Шуляк.