"Бесячие реалии": украинец гневным постом о киевской больнице поднял шумиху в сети

Позитивных моментов в киевской больнице можно сказать, что не было совсем

В Киеве визит в одну из местных больниц для мужчины и его мамы закончился испорченным настроением, намеками на взятку и разочарованием в украинской медицине. Как оказалось, с таким отношением в государственных больницах сталкивались многие.

Как рассказал на своей странице в Facebook Антон Петруков, в больницу после падения на улице попала его мама.

По словам мужчины, он поспешил ей на помощь и уже вместе с ней они около 20 минут ожидали приезда "скорой помощи". К слову, киевлянин был приятно удивлен, что перед "скорой" приехали "волонтеры первой помощи" — они помогли поднять женщину, забрали ее в машину и вместе ожидали, пока приедут медики. На этом, как сообщает Антон Петруков, позитивные моменты украинской медицины закончились.

Попав в Киевскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи мужчина с мамой столкнулись с "реальностью нашей медицины". Сначала ему пришлось без любой помощи со стороны персонала возить маму по кабинетам, затем около часа ждать результатов рентгена, а закончилось все госпитализацией женщины.

Попав в отделение травматологии мужчину и его мать ожидали еще более суровые реальности — просьбы о "благодарности" за оказанную медпомощь, заявление о срочной операции за 20 тысяч гривен, лекарства, которые нужно купить прямо сейчас и даже сдача экспресс-теста на коронавирус за свои деньги.

"Последняя же капля моего терпения была исчерпана, когда доставив маму в палату, мы обнаружили, что там нет туалетной бумаги. На мои возражения "как вообще такое возможно", дежурная медсестра на повышенных тонах начала мне объяснять, что надо со своей приезжать. На мои возражения, что нас доставила скорая с улицы и я не ношу с собой туалетную бумагу постоянно, она ушла бормоча себе что-то под нос", — заявил мужчина, задавшись вопросом, какие реформы нужно провести, чтоб искоренить в украинской медицине БЕЗРАЗЛИЧИЕ и ПОБОРЫ?

Как оказалось, с таким состоянием вещей в государственных больницах столкнулись очень многие пользователи сети. Люди советовали обратиться в НСЗУ и на горячую линию Минздрава. Некоторым такой путь борьбы с поборами и безразличностью в больницах даже помог.

Ранее "Телеграф" сообщал о скандале в больнице Закарпатья, где инфицированных коронавирусом пациентов селили вместе с другими больными в одни палаты.

Также мы писали, что в Запорожской городской детской больнице №5 разразился скандал из-за ребенка сироты. В сеть выложили видео, как годовалый мальчик находится в палате один, без должного присмотра — и так продолжается часами.