"Бісячі реалії": українець гнівним постом про київську лікарню підняв галас у мережі

Позитивних моментів у київській лікарні можна сказати, що не було зовсім

У Києві візит до однієї з місцевих лікарень для чоловіка та його мами закінчився зіпсованим настроєм, натяками на хабар та розчаруванням в українській медицині. Як виявилося, з таким ставленням у державних лікарнях стикався багато хто.

Як розповів на своїй сторінці у Facebook Антон Петруков, до лікарні після падіння на вулиці потрапила його мама.

За словами чоловіка, він поспішив їй на допомогу і вже разом із нею вони близько 20 хвилин чекали на приїзд "швидкої допомоги". До речі, киянин був приємно здивований, що перед "швидкою" приїхали "волонтери першої допомоги" — вони допомогли підняти жінку, забрали її в машину і разом чекали, доки приїдуть медики. На цьому, як повідомляє Антон Петруков, позитивні моменти української медицини закінчились.

Потрапивши до Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, чоловік із мамою зіткнулися з "реальністю нашої медицини". Спочатку йому довелося без будь-якої допомоги з боку персоналу возити маму по кабінетах, потім близько години чекати на результати рентгена, а закінчилося все госпіталізацією жінки.

Потрапивши у відділення травматології на чоловіка та його матір чекали ще суворіші реальності — прохання про "подяку" за надану медичну допомогу, заява про термінову операцію за 20 тисяч гривень, ліки, які потрібно купити прямо зараз і навіть здача експрес-тесту на коронавірус за свої гроші.

"Остання ж крапля мого терпіння була вичерпана, коли доставивши маму в палату, ми виявили, що там немає туалетного паперу. На мої заперечення "як взагалі таке можливо", чергова медсестра на підвищених тонах почала мені пояснювати, що треба зі своєю приїжджати. Мої заперечення, що нас доставила швидка з вулиці і я не ношу з собою туалетний папір постійно, вона пішла бурмочучи собі щось під ніс", — заявив чоловік, поставивши питання, які реформи потрібно провести, щоб викорінити хабарництво і байдужість в українській медицині?

Як виявилося, з таким станом речей у державних лікарнях зіткнулися дуже багато користувачів мережі. Люди радили звернутися до НСЗУ та на гарячу лінію МОЗ. Деяким такий шлях боротьби з поборами та байдужістю у лікарнях навіть допоміг.

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