Рус

"Бісячі реалії": українець гнівним постом про київську лікарню підняв галас у мережі

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
110
Корупція у лікарнях Новина оновлена 02 грудня 2021, 18:06
Корупція у лікарнях

Позитивних моментів у київській лікарні можна сказати, що не було зовсім

У Києві візит до однієї з місцевих лікарень для чоловіка та його мами закінчився зіпсованим настроєм, натяками на хабар та розчаруванням в українській медицині. Як виявилося, з таким ставленням у державних лікарнях стикався багато хто.

Як розповів на своїй сторінці у Facebook Антон Петруков, до лікарні після падіння на вулиці потрапила його мама.

За словами чоловіка, він поспішив їй на допомогу і вже разом із нею вони близько 20 хвилин чекали на приїзд "швидкої допомоги". До речі, киянин був приємно здивований, що перед "швидкою" приїхали "волонтери першої допомоги" — вони допомогли підняти жінку, забрали її в машину і разом чекали, доки приїдуть медики. На цьому, як повідомляє Антон Петруков, позитивні моменти української медицини закінчились.

Потрапивши до Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, чоловік із мамою зіткнулися з "реальністю нашої медицини". Спочатку йому довелося без будь-якої допомоги з боку персоналу возити маму по кабінетах, потім близько години чекати на результати рентгена, а закінчилося все госпіталізацією жінки.

Потрапивши у відділення травматології на чоловіка та його матір чекали ще суворіші реальності — прохання про "подяку" за надану медичну допомогу, заява про термінову операцію за 20 тисяч гривень, ліки, які потрібно купити прямо зараз і навіть здача експрес-тесту на коронавірус за свої гроші.

"Остання ж крапля мого терпіння була вичерпана, коли доставивши маму в палату, ми виявили, що там немає туалетного паперу. На мої заперечення "як взагалі таке можливо", чергова медсестра на підвищених тонах почала мені пояснювати, що треба зі своєю приїжджати. Мої заперечення, що нас доставила швидка з вулиці і я не ношу з собою туалетний папір постійно, вона пішла бурмочучи собі щось під ніс", — заявив чоловік, поставивши питання, які реформи потрібно провести, щоб викорінити хабарництво і байдужість в українській медицині?

Як виявилося, з таким станом речей у державних лікарнях зіткнулися дуже багато користувачів мережі. Люди радили звернутися до НСЗУ та на гарячу лінію МОЗ. Деяким такий шлях боротьби з поборами та байдужістю у лікарнях навіть допоміг.

Раніше "Телеграф" повідомляв про скандал у лікарні Закарпаття, де інфікованих коронавірусом пацієнтів селили разом з іншими хворими в одні палати.

Також ми писали, що у Запорізькій міській дитячій лікарні №5 вибухнув скандал через дитину сироти. У мережу виклали відео, як однорічний хлопчик перебуває у палаті один, без належного нагляду – і так триває годинами.

Теги:
#Київ #Лікарня #Хабар #Швидка допомога
Коля Харківський міг потрапити під амністію, але у Раді стежать, щоб цього не сталося
Харків
"Такого в історії України ще не було": бізнесмен Сапронов розповів, чого домагається у справі Колі Харківського
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Коля Харківський міг потрапити під амністію, але у Раді стежать, щоб цього не сталося
"Такого в історії України ще не було": бізнесмен Сапронов розповів, чого домагається у справі Колі Харківського
Дата публікації
Категорія
6-річна Мира стала жертвою свого 13-річного сусіда
Забив 6-річну дівчинку цеглою і відбувся "перевихованням": харків’яни розлючені через м’який вирок убивці
Дата публікації
Категорія
Українці знову заплатять за зростання держбюджету
Держбюджет-2022: з кишень українців витягнуть десятки мільярдів гривень
Дата публікації
Категорія
В усьому винен новий варіант COVID-19 "Омікрон"
Україна закриває кордони для туристів із деяких держав: повний список
Дата публікації
Категорія
Денис Вороненков
Справа Вороненкова: через чотири роки суд Києва оголосив вирок для посібників убивства