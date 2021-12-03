На многолюдной улице в центре Киева пылали припаркованные БМВ и внедорожник (фото, видео)

Автомобили стояли на парковке возле станции метро "Печерская"

В течение несколько последних дней на дорогах столицы зарегистрировано три пожара, связанных с автотранспортом. Началось все с улицы Берковецкой, где на ходу загорелся переоборудованный электромобиль "Фиат". Этот автомобиль вспыхнул прямо на ходу.

Следующим вечером, в четверг, 2 декабря, на улице Новоконстантиновской дотла сгорел внедорожник. Его водитель "напоролся" на мост.

Уже в пятницу под вечер огонь "полакомился" припаркованным "БМВ" и внедорожником, передает корреспондент "Телеграфа".

Произошло это чрезвычайное событие в самом центре Киева — на бульваре Леси Украинки, недалеко от метро "Печерская".

Информации об этом пожаре пока нет, доднако есть все основания полагать, что это был пожог.

Фото и видео Василий Мозговой, "Телеграф".

Пятница, конец рабочего дня, многолюдное место. Однако злоумышленник, похоже, не стеснялся.

Как сообщалось, в ночь на 2 декабря в центре Киева произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. На проспекте Победы такси на бешеной скорости столкнулось с еще одним легковым авто, а затем разгромило чугунное ограждение.