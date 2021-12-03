У центрі Києва вогонь "поласував" припаркованим БМВ та позашляховиком: ексклюзивні фото та відео

За кілька останніх днів на дорогах столиці зареєстровано три пожежі, пов`язані з автотранспортом

Почалось все з вулиці Берковецької, де на ходу загорівся переобладнаний на електромобіль "Фіат". Це авто спалахнуло прямо на ходу. Наступного вечора, у четвер, 2 грудня, на вулиці Новокостянтинівській вщент згорів позашляховик. Його водій "напоровся" на міст.

В пʼятницю під вечір вогонь "поласував" припаркованим "БМВ" та позашляховиком, повідомляє кореспондент "Телеграфу".

Трапилась ця надзвичайна подія у самому центрі Києва — на бульварі Лесі Українки, неподалік станції метро "Печерська".

Інформації про цю пожежу поки що немає, однак є всі підстави вважати, що це був підпал.

Фото та відео Василь Мозговий

П`ятниця, кінець робочого дня, багатолюдне місце. Однак зловмисник, схоже, не соромився.

Нагадаємо, як на сумнозвісному російському заводі сталася серія з чотирьох вибухів, які спричинили масштабну пожежу. Відзначимо також, що у результаті надзвичайної події травми отримали жінки. Стан їхнього здоров’я оцінюють як середньої тяжкості.