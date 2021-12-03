Нашли на свалке: школьницам стало плохо из-за неизвестной жидкости (фото)

В класс бутылку принесли мальчики.

Школьники в Киевской области нашли на свалке бутылку с неизвестной жидкостью и решили принести ее в учебное заведение. При попытке перелить вещество оно растеклось — восемь учениц сообщили о плохом самочувствии.

Об этом сообщает пресс-служба облуправления в Facebook.

Инцидент произошел на Вышгородщине около 15:40. Сообщается, что у вещества был запах спирта. Между временем, когда жидкость разлили, и первыми сообщениями про плохое самочувствие был определенный промежуток. Ученицы восьмого класса за помощью обратились к школьной медсестре, которая их осмотрела.

Инцидент произошел в классе

Четырех девочек сразу отправили домой. Еще четырех – отпустили после осмотра медиков. Согласно данным полиции здоровью девочек ничего не угрожает. На месте работали следователи. Предварительный осмотр следователей на месте показал, что разлитой жидкостью мог быть антисептик.

Бутылку мальчики нашли на свалке

Ранее "Телеграф" писал про два факта отравления школьников неизвестными веществами — на Луганщине и в Житомирской области.

Также сообщалось о загадочном отравлении в России — от неустановленного вещества умерли два человека, еще несколько оказались на больничной койке.