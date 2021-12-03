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Знайшли на звалищі: школяркам стало погано через невідому рідину (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Невідому рідину розлили на парту. Новина оновлена 03 грудня 2021, 21:08
Невідому рідину розлили на парту.

До класу пляшку принесли хлопці.

Школярі на Київщині знайшли на звалищі пляшку з невідомою рідиною та вирішили принести її до навчального закладу. При спробі перелити речовину вона розтеклася — вісім учениць повідомили про погане самопочуття.

Про це повідомляє пресслужба облуправління у Facebook.

Інцидент стався на Вишгородщині близько 15.40. Повідомляється, що речовина мала запах спирту. Між часом коли рідину розлили, і першими повідомленнями про погане самопочуття був певний проміжок. Учениці восьмого класу по допомогу звернулися до шкільної медсестри, яка їх оглянула.

Інцидент стався у класі
Інцидент стався у класі

Чотирьох дівчаток одразу відправили додому. Ще чотирьох — відпустили після огляду медиків. За даними поліції, здоров’ю дівчаток нічого не загрожує. Попередній огляд слідчих на місці показав, що розлитою рідиною міг бути антисептик.

Пляшку хлопчики знайшли на звалищі
Пляшку хлопчики знайшли на звалищі

Раніше "Телеграф" писав про два факти отруєння школярів невідомими речовинами — на Луганщині та на Житомирщині.

Також повідомлялось про загадкове отруєння у Росії — від невстановленої речовини померли двоє людей, ще кілька опинилися на лікарняному ліжку.

Теги:
#Київська область #Поліція #Вишгород #Антисептик
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