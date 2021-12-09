Укр

"Полицейский не стоял на ногах": девушка погибшего в ДТП с копом под Киевом

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
20
Алена Шпилева потеряла в аварии парня и подругу Новость обновлена 09 декабря 2021, 15:18
Алена Шпилева потеряла в аварии парня и подругу

Коп в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения

В Киевской области нетрезвый полицейский совершил аварию, в которой погибли 23-летний Ростислав и 22-летняя Анжелика. Девушка погибшего Алена Шпилева рассказала "Телеграфу", что происходило в тот вечер и почему требует огласки этого дела.

Смертельная авария произошла в субботу, 4 декабря, в селе Новые Петровцы Вышгородского района. По данным следствия, полицейский находился в состоянии алкогольного опьянения. На Фольксвагене Пассат он проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с ЗАЗ Таврия. За рулем протараненного автомобиля был 22-летний Дмитрий, который сейчас находится в больнице. Рядом с ним сидел погибший на месте аварии Ростислав. Пассажирку Анжелику госпитализировали, но девушка скончалась.

Как рассказывает Алена, ее друзья Дмитрий и Анжелика планировали свадьбу. В тот день пара возвращалась с отдыха из-за границы, на машине их встречал Ростислав. Ребята – одноклассники, а девушки – соседки. Все жили в соседних селах.

"Ростислав должен был на машине Дмитрия забрать их из Вышгорода. За рулем был Дмитрий. Мой парень сел возле него, а Анжелика была сзади. Стояли на светофоре и потом произошло это ДТП", — отмечает Алена.

С Ростиславом девушка была знакома с детства. Отношения начали в июне, когда он сделал предложение встречаться. Но до этого общались полтора года как друзья. Парень служил в Нацгвардии.

Ростислав, Алена, Анжелика и Дмитрий
Ростислав, Алена, Анжелика и Дмитрий
Ростислав и Алена были знакомы с самых маленьких лет
Ростислав и Алена были знакомы с самых маленьких лет

"Ростислав был добрым человеком. На похороны пришли все его друзья, вспомнили добрым словом. Он был лучшим парнем, заботился обо мне, никогда не покидал меня. Анжелика – светлая, положительная. Никто никогда о них плохого не скажет. Это действительно были святые люди. Мы все очень скучаем по ним и не хотим, чтобы это дело было безнаказанным", — сквозь слезы рассказала Алена.

Дмитрий и Анжелика мечтали о свадьбе
Дмитрий и Анжелика мечтали о свадьбе
Погибла в аварии Анжелика
Погибла в аварии Анжелика

Девушка рассказывает, что о смерти парня и подруги ей сказали медики в больнице. Там же Алена встретила копа, управлявшего "Фольксвагеном".

"Я его своими глазами видела в больнице. Полицейского вели четверо полицейских под руки, потому что тот идти не мог. Был пьян. У человека совести нет. Я хочу максимальной огласки, чтобы виновный в ситуации был обязательно наказан", — заявила девушка погибшего в ДТП.

По словам Алены, к семью Ростислава пока никто со стороны обвиняемого не обращался. И она, и родители парня требуют справедливого рассмотрения дела и боятся, что его могут "замять". Поскольку, отметила Алена, на месте происшествия на свидетелей давили коллеги водителя "Фольксвагена".

Что известно о полицейском

После аварии в соцсетях сразу появились данные о предполагаемом виновнике ДТП. Речь идет о 32-летнем Игоре Тертычном, капитане полиции, главе одного из секторов Вышгородской полиции.

Игорь Тертычный
Игорь Тертычный

Как сообщает областная прокуратура, полицейский арестован без альтернативы внесения залога. Ему инкриминируется нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что привело к гибели нескольких человек (ч. 4 ст. 286-1 УКУ). В случае доказательства вины копу грозит лишение свободы сроком 7-12 лет, а также запрет на управление в течение 7-10 лет.

Досудебное расследование проводят сотрудники Государственного бюро расследований.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине самые массовые ДТП случаются с участием маршруток. Число погибших в таких авариях иногда достигает более десяти.

Теги:
#ДТП #Полицейский #Київська область
Газу в 2022 году чиновники прогнозируют рост тарифа на 13-20%
Деньги
Коммуналка может подорожать на 20% уже в будущем году: что говорят чиновники
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Газу в 2022 году чиновники прогнозируют рост тарифа на 13-20%
Коммуналка может подорожать на 20% уже в будущем году: что говорят чиновники
Дата публикации
Категория
В Житомире коммунальщики всю ночь расчищали улицы
Транспортный коллапс и массовые травмы пешеходов: погода в Украине готовит неприятный сюрприз (фото, видео)
Дата публикации
Категория
"Омикрон" распространяется быстрее чем "Дельта"
Ученые озвучили новый неожиданный симптом "Омикрона": что известно
Дата публикации
Категория
Свинью вроде как купили специально для эксперимента
"Всемирный пи**ец": сеть шокировало огромное тату для свиньи в Киеве (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Издание оценило влиятельность представителей власти и оппозиции
Топ-20 политиков Украины по версии "Телеграфа": рейтинг 2021 года