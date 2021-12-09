"Полицейский не стоял на ногах": девушка погибшего в ДТП с копом под Киевом

Коп в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения

В Киевской области нетрезвый полицейский совершил аварию, в которой погибли 23-летний Ростислав и 22-летняя Анжелика. Девушка погибшего Алена Шпилева рассказала "Телеграфу", что происходило в тот вечер и почему требует огласки этого дела.

Смертельная авария произошла в субботу, 4 декабря, в селе Новые Петровцы Вышгородского района. По данным следствия, полицейский находился в состоянии алкогольного опьянения. На Фольксвагене Пассат он проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с ЗАЗ Таврия. За рулем протараненного автомобиля был 22-летний Дмитрий, который сейчас находится в больнице. Рядом с ним сидел погибший на месте аварии Ростислав. Пассажирку Анжелику госпитализировали, но девушка скончалась.

Как рассказывает Алена, ее друзья Дмитрий и Анжелика планировали свадьбу. В тот день пара возвращалась с отдыха из-за границы, на машине их встречал Ростислав. Ребята – одноклассники, а девушки – соседки. Все жили в соседних селах.

"Ростислав должен был на машине Дмитрия забрать их из Вышгорода. За рулем был Дмитрий. Мой парень сел возле него, а Анжелика была сзади. Стояли на светофоре и потом произошло это ДТП", — отмечает Алена.

С Ростиславом девушка была знакома с детства. Отношения начали в июне, когда он сделал предложение встречаться. Но до этого общались полтора года как друзья. Парень служил в Нацгвардии.

Ростислав, Алена, Анжелика и Дмитрий

Ростислав и Алена были знакомы с самых маленьких лет

"Ростислав был добрым человеком. На похороны пришли все его друзья, вспомнили добрым словом. Он был лучшим парнем, заботился обо мне, никогда не покидал меня. Анжелика – светлая, положительная. Никто никогда о них плохого не скажет. Это действительно были святые люди. Мы все очень скучаем по ним и не хотим, чтобы это дело было безнаказанным", — сквозь слезы рассказала Алена.

Дмитрий и Анжелика мечтали о свадьбе

Погибла в аварии Анжелика

Девушка рассказывает, что о смерти парня и подруги ей сказали медики в больнице. Там же Алена встретила копа, управлявшего "Фольксвагеном".

"Я его своими глазами видела в больнице. Полицейского вели четверо полицейских под руки, потому что тот идти не мог. Был пьян. У человека совести нет. Я хочу максимальной огласки, чтобы виновный в ситуации был обязательно наказан", — заявила девушка погибшего в ДТП.

По словам Алены, к семью Ростислава пока никто со стороны обвиняемого не обращался. И она, и родители парня требуют справедливого рассмотрения дела и боятся, что его могут "замять". Поскольку, отметила Алена, на месте происшествия на свидетелей давили коллеги водителя "Фольксвагена".

Что известно о полицейском

После аварии в соцсетях сразу появились данные о предполагаемом виновнике ДТП. Речь идет о 32-летнем Игоре Тертычном, капитане полиции, главе одного из секторов Вышгородской полиции.

Игорь Тертычный

Как сообщает областная прокуратура, полицейский арестован без альтернативы внесения залога. Ему инкриминируется нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что привело к гибели нескольких человек (ч. 4 ст. 286-1 УКУ). В случае доказательства вины копу грозит лишение свободы сроком 7-12 лет, а также запрет на управление в течение 7-10 лет.

Досудебное расследование проводят сотрудники Государственного бюро расследований.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине самые массовые ДТП случаются с участием маршруток. Число погибших в таких авариях иногда достигает более десяти.