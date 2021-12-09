"Поліцейський не стояв на ногах": дівчина загиблого у ДТП з копом під Києвом

Коп в момент аварії перебував у стані алкогольного сп'яніння

В Київській області нетверезий поліцейський скоїв аварію, в якій загинули 23-річний Ростислав і 22-річна Анжеліка. Дівчина загиблого Альона Шпильова розповіла "Телеграфу", що відбувалося того вечора і чому вимагає розголосу цієї справи.

Смертельна аварія сталася в суботу, 4 грудня в селі Нові Петрівці Вишгородського району. За даними слідства, поліцейський перебував у стані алкогольного сп’яніння. На "Фольксвагені Пассат" він проїхав на червоний сигнал світлофору і зіткнувся з "ЗАЗ Таврія". За кермом протараненої автівки перебував 22-річний Дмитро, котрий зараз знаходиться у лікарні. Поруч із ним сидів Ростислав, який загинув на місці аварії. Пасажирку Анжеліку госпіталізували, але дівчина померла.

Як розповідає Альона, її друзі Дмитро й Анжеліка планували весілля. Того дня пара поверталася із відпочинку з-за кордону, на машині їх зустрічав Ростислав. Хлопці – однокласники, а дівчата — сусідки. Всі мешкали в сусідніх селах.

"Ростислав мав на машині Дмитра забрати їх з Вишгороду. За кермом був Дмитро. Мій хлопець сів біля нього, а Анжеліка була ззаду. Стояли на світлофорі та потім сталася ця ДТП", — зазначає Альона.

З Ростиславом дівчина була знайома з дитинства. Відносини почали в червні, коли хлопець зробив пропозицію зустрічатися. Та до цього спілкувалися півтора роки як друзі. Хлопець служив у Нацгвардії.

Ростислав, Альона, Анжеліка і Дмитро

Ростислав і Альона були знайомі з найменших років

"Ростислав був доброю людиною. На похорон прийшли всі його друзі, згадали добрим словом. Він був найкращим хлопцем, турбувався про мене, ніколи не залишав мене. Анжеліка – світла, позитивна. Ніхто ніколи про них поганого не скаже. Це дійсно були святі люди. Ми всі дуже сумуємо за ними і не хочемо, щоби ця справа була безкарною", — крізь сльози розповіла Альона.

Дмитро і Анжеліка мріяли про весілля

Загибла в аварії Анжеліка

Дівчина розповідає, що про смерть хлопця і подруги їй сказали медики в лікарні. Там же Альона зустріла копа, який керував "Фольксвагеном".

"Я його на власні очі бачила в лікарні. Поліцейського вели четверо поліцейських під руки, бо той йти не міг. Був п’яний. У людини совісті немає. Я хочу максимального розголосу, щоби винний в ситуації був обов’язково покараний", — заявила дівчина загиблого в ДТП.

За словами Альони, до родини Ростислава поки що ніхто зі сторони обвинуваченого не звертався. І вона, і батьки хлопця вимагають справедливого розгляду справи і бояться, що її можуть "зам’яти". Бо, зазначила Альона, на місці події на свідків тиснули колеги водія " Фольксвагену".

Що відомо про поліцейського

Після аварії в соцмережах одразу з’явилися дані про ймовірного винуватця ДТП. Йдеться про 32-річного Ігоря Тертичного, капітана поліції, очільника одного з секторів Вишгородської поліції.

Ігор Тертичний

Як повідомляє обласна прокуратура, поліцейського арештовано без альтернативи внесення застави. Йому інкримінується порушення правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що привело до загибелі кількох людей (ч. 4 ст. 286-1 ККУ). В разі доведення провини копу загрожує позбавлення волі на строк 7-12 років, а також заборона на керування протягом 7-10 років.

Досудове розслідування проводять співробітники Державного бюро розслідувань.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні наймасовіші ДТП стаються за участі маршруток. Кількість загиблих в таких аварій інколи сягає понад десяти.