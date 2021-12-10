Укр

Под Киевом столкнулись два микроавтобуса и маршрутка, трасса застыла в пробке: подробности и фото

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Под столицей ДТП с участием трех автомобилей Новость обновлена 10 декабря 2021, 13:10
Под столицей ДТП с участием трех автомобилей

Из-за крупной аварии движение транспорта частично ограничено

За последние дни на дорогах Украины довольно часто происходят серьезные дорожно-транспортные происшествия с участием маршруток. Еще одна авария с участием трех транспортных средств произошла в пятницу, 10 декабря, на трассе "Киев — Харьков".

Указанную информацию сообщила пресс-служба патрульной полиции Киевской области, отметив, что в ДТП на дороге в направлении Борисполя столкнулись два микроавтобуса и пассажирская маршрутка.

Авария с участием маршрутки и двух бусов под Киевом
Авария с участием маршрутки и двух бусов под Киевом
Авария на трассе под Киевом
Авария на трассе под Киевом

"Неподалеку от г. Борисполь произошла авария с участием трех автомобилей: автобуса Isuzu и еще двух микроавтобусов. Движение по трассе в направлении г. Харьков затруднено", — говорится в тексте сообщения патрульных.

На месте дорожно-транспортного происшествия работают следователи, медики и представители патрульной полиции.

Информация о пострадавших устанавливается.

Темно-красные отметки на карте указывают на пробки
Темно-красные отметки на карте указывают на пробки

В правоохранительных органах призывают участников дорожного движения быть максимально осторожными на скользких дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее "Телеграф" писал, о жутком случае, который произошел в населенном пункте Черкасской области, где водитель "Москвича" насмерть сбил ребенка и не сдержав угрызений совести покончил с собой.

Теги:
#ДТП #Авария #Борисполь #Пробка #Трасса #Київ
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