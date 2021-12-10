Под Киевом столкнулись два микроавтобуса и маршрутка, трасса застыла в пробке: подробности и фото

Из-за крупной аварии движение транспорта частично ограничено

За последние дни на дорогах Украины довольно часто происходят серьезные дорожно-транспортные происшествия с участием маршруток. Еще одна авария с участием трех транспортных средств произошла в пятницу, 10 декабря, на трассе "Киев — Харьков".

Указанную информацию сообщила пресс-служба патрульной полиции Киевской области, отметив, что в ДТП на дороге в направлении Борисполя столкнулись два микроавтобуса и пассажирская маршрутка.

Авария с участием маршрутки и двух бусов под Киевом

Авария на трассе под Киевом

"Неподалеку от г. Борисполь произошла авария с участием трех автомобилей: автобуса Isuzu и еще двух микроавтобусов. Движение по трассе в направлении г. Харьков затруднено", — говорится в тексте сообщения патрульных.

На месте дорожно-транспортного происшествия работают следователи, медики и представители патрульной полиции.

Информация о пострадавших устанавливается.

Темно-красные отметки на карте указывают на пробки

В правоохранительных органах призывают участников дорожного движения быть максимально осторожными на скользких дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

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