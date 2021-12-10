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Під Києвом зіткнулися два мікроавтобуси та маршрутка, траса застигла в пробці: подробиці та фото

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Під столицею ДТП за участю трьох автомобілів Новина оновлена 10 грудня 2021, 13:10
Під столицею ДТП за участю трьох автомобілів

Через велику аварію рух транспорту частково обмежений

За останні дні на дорогах України досить часто трапляються серйозні дорожньо-транспортні пригоди за участю маршруток. Ще одна аварія за участю трьох транспортних засобів сталася у п’ятницю, 10 грудня, на трасі "Київ-Харків".

Зазначену інформацію повідомила пресслужба патрульної поліції Київської області, зазначивши, що у ДТП на дорозі у напрямку Борисполя зіткнулися два мікроавтобуси та пасажирська маршрутка.

Аварія за участю маршрутки та двох бусів під Києвом
Аварія за участю маршрутки та двох бусів під Києвом
Аварія на трасі під Києвом
Аварія на трасі під Києвом

"Неподалік м. Бориспіль сталася аварія за участю трьох автомобілів: автобуса Isuzu та ще двох мікроавтобусів. Рух трасою у напрямку м. Харків утруднений", — йдеться в тексті повідомлення патрульних.

На місці дорожньо-транспортної пригоди працюють слідчі, медики та представники патрульної поліції.

Інформація щодо постраждалих встановлюється.

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Темно-червоні позначки на карті вказують на затори

У правоохоронних органах закликають учасників дорожнього руху бути максимально обережними на слизьких дорогах та дотримуватись правил дорожнього руху.

Раніше "Телеграф" писав, про жахливий випадок, який стався в населеному пункті Черкаської області, де водій "Москвича" на смерть збив дитину і не витримавши докорів совісті наклав на себе руки.

Теги:
#ДТП #Аварія #Бориспіль #Пробка #Траса #Київ
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