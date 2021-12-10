Під Києвом зіткнулися два мікроавтобуси та маршрутка, траса застигла в пробці: подробиці та фото
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Через велику аварію рух транспорту частково обмежений
За останні дні на дорогах України досить часто трапляються серйозні дорожньо-транспортні пригоди за участю маршруток. Ще одна аварія за участю трьох транспортних засобів сталася у п’ятницю, 10 грудня, на трасі "Київ-Харків".
Зазначену інформацію повідомила пресслужба патрульної поліції Київської області, зазначивши, що у ДТП на дорозі у напрямку Борисполя зіткнулися два мікроавтобуси та пасажирська маршрутка.
"Неподалік м. Бориспіль сталася аварія за участю трьох автомобілів: автобуса Isuzu та ще двох мікроавтобусів. Рух трасою у напрямку м. Харків утруднений", — йдеться в тексті повідомлення патрульних.
На місці дорожньо-транспортної пригоди працюють слідчі, медики та представники патрульної поліції.
Інформація щодо постраждалих встановлюється.
У правоохоронних органах закликають учасників дорожнього руху бути максимально обережними на слизьких дорогах та дотримуватись правил дорожнього руху.
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